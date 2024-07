Il comico americano Bob Newhart è morto all’età di 94 anni, dice il pubblicista

Newhart, star della serie televisiva The Bob Newhart Show, è morto a casa dopo una breve malattia, ha detto giovedì il suo addetto stampa in una dichiarazione alla BBC.

Il suo pubblicista di lunga data, Jerry Digney, ha scritto in una dichiarazione in cui annunciava la sua morte che Newhart ha trascorso la sua vita “lavorando come contabile di giorno a Chicago e al chiaro di luna come comico e scrittore di notte”.