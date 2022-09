Il comico Trevor Noah lascia il Daily Show dopo sette anni

WASHINGTON (Reuters) – Il comico Trevor Noah, conduttore di “The Daily Show” di Comedy Central, ha detto che lascerà lo show dopo averlo ospitato per sette anni, indicando il desiderio di dedicare più tempo alla cabaret. .

Il comico 38enne – che si è trasferito negli Stati Uniti nel 2011 ed è nato a Johannesburg, in Sud Africa – aveva grandi scarpe da riempire quando è subentrato nel 2015 dopo che il conduttore di lunga data Jon Stewart è uscito.

Si è rapidamente affermato con il suo marchio, che si inserisce in un’era in cui l’influenza online era spesso maggiore di quella dei contenuti via cavo.

Il suo incarico al Daily Show gli ha richiesto di coprire accuratamente alcuni dei momenti salienti della storia americana, come la pandemia di COVID-19, il movimento Black Lives Matter e gli attacchi del 2021 al Campidoglio degli Stati Uniti.

“Ho passato due anni nel mio appartamento (durante il COVID-19), non sulla strada. Il parcheggio era finito e quando sono arrivato di nuovo ho capito che c’era un’altra parte della mia vita che volevo continuare a esplorare”, Noah ha detto al suo pubblico in studio di essere in ritardo da giovedì. offerta del Giorno Pubblica una clip Dalle dichiarazioni di Noè sui social.

“Abbiamo riso insieme, abbiamo pianto insieme. Ma dopo sette anni, sento che è giunto il momento”, ha detto Noah.

Ha concluso le sue osservazioni ringraziando i suoi spettatori mentre il suo pubblico in studio si è alzato per applaudire.

Noah, che ha sbalordito i politici americani e i media alla cena dell’Associazione dei corrispondenti della Casa Bianca ad aprile, non ha detto esattamente quando se ne sarebbe andato nelle sue osservazioni del giovedì. Non sapeva chi gli sarebbe succeduto.

La chiave per trattare l’attualità attraverso una lente comica sta nell’intento del comico, ha detto Noah in un’intervista del 2016 con Reuters, aggiungendo che impara dai suoi errori.

“Non credo che sarei mai stato pronto, ma è allora che devi, non sarai pronto”, ha detto il comico a Reuters nel contesto del suo passato con il suo leggendario predecessore.

