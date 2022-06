Il compleanno di Paul McCartney: Ringo Starr invia un toccante messaggio per il compleanno dei Beatles

Ringo Starr ha inviato a Paul McCartney un toccante messaggio di compleanno, riferendosi al loro tempo insieme ai Beatles.

McCartney ha compiuto 80 anni sabato (18 giugno), 11 mesi dopo che Starr ha raggiunto un’età record.

Per celebrare l’occasione, Star cinguettare Fuori un’immagine di se stesso balenò un segno di pace.

La didascalia aggiungeva: “Dicono che sia il tuo compleanno sabato buon compleanno Paul ti amo amico buona giornata pace amore Ringo e Barbara amano la pace e l’amore. [sic]”

Starr è sposata con Barbara Bach, un’ex Bond girl in cui è apparsa La spia che mi amavadal 1991.

Il suo messaggio si riferiva alla canzone dei Beatles “Birthday”, che aprì la registrazione della seconda metà del 1968 gli scarafaggiche è più comunemente indicato come album bianco.

È rimasto amico di McCartney e nel 2018 ha eseguito “Get Back” con lui sul palco della 02 Arena di Londra insieme a Ronnie Wood, membro dei Rolling Stones.

Ringo Starr ha inviato a Paul McCartney un messaggio di compleanno su Twitter (Twitter)

Il compleanno di McCartney arriva solo una settimana prima che diventi presidente di Glastonbury per la seconda volta in assoluto.

Arriva anche pochi giorni dopo la conclusione del suo tour in Nord America, in cui ha suonato in diverse città che non aveva mai cantato prima. Trova la recensione di The Independent dello spettacolo qui.

Se John Lennon fosse vivo, avrebbe 82 anni, mentre George Harrison, il più giovane dei Beatles, ne avrebbe 79. Lennon è stato ucciso nel 1980, mentre Harrison è morto di cancro nel 2001.