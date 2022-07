Il concorrente del ‘Grande Fratello’ esce inaspettatamente di casa

È stato il primo drammatico episodio di evacuazione dal vivo di Grande Fratello Stagione 24, giovedì sera, da cui Paloma Aguilar è uscita inaspettatamente Grande Fratello Una casa prima dello sgombero del quartiere.

Ospite Julie Chen Moonves Ha aperto lo spettacolo dicendo: “Sai, il nostro motto è sempre stato ‘Aspettati l’inaspettato’. Questo, stasera, non potrebbe essere più vero”. “L’uscita inaspettata di un detenuto stordisce la casa e porta a un punto di svolta senza precedenti”, ha dichiarato Julie, all’inizio della prima interruzione pubblicitaria.

All’inizio di questa settimana, ce n’erano alcuni controversia A circondare il comportamento degli attori nei confronti della co-protagonista Taylor Hill, in particolare i commenti fatti da Paloma, secondo i fan sui social media che erano dietro e sostenevano Taylor. Tuttavia, la scelta di Paloma di lasciare la casa sembra essere dovuta al fatto che soffriva di ansia, che le ha portato diverse notti di insonnia.

Alla fine, Paloma non ce la fece più e scelse la sua salute mentale al posto del gioco, cosa che fu elogiata dai suoi coinquilini. Shane Moonves ha quindi spiegato agli ospiti a casa come l’uscita anticipata di Paloma avrebbe influenzato il resto della notte dicendo che poiché Paloma, uno dei membri del backstage, è stato eliminato, le altre due giocatrici Alyssa e Brittany non erano più in pericolo. di eliminarlo. Oltre a questo sconvolgimento, anche il primo sfratto della stagione è stato ufficialmente annullato, il che significa che anche Taylor e il compagno candidato al blocco Terrence Higgins erano al sicuro per un’altra settimana.

