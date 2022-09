Il conduttore di notizie KTLA Marc Meester ha licenziato dopo aver supportato Lynette Moreno

Il dramma nella redazione delle stazioni televisive locali di Los Angeles non ha mostrato segni di cedimento giovedì, poiché Mark Meester, il presentatore del fine settimana al KTLA, è stato licenziato una settimana dopo che la direzione lo aveva sospeso per aver mostrato sostegno alla sua compagna di squadra in partenza Lynette Moreno.

Un insider di KTLA ha detto a TheWrap che Meester è stato abbandonato giovedì pomeriggio. Il direttore generale Janine Davis ha informato la redazione della sparatoria durante un breve incontro, secondo il Los Angeles Times. prima menzionato tiro.

era signore Sospeso all’inizio di questa settimana Dopo il suo tributo in onda a Romero in cui si è scusato a nome di KTLA, una persona che ha familiarità con la situazione ha detto a TheWrap. La biografia di Mr. è stata rimossa dal sito web di KTLA, proprio come quella di Moreno la settimana prima partenza precipitosa.

A Romero, che si dice sia amata dai suoi colleghi colleghi della redazione di KTLA, non è stato permesso di ripulire i suoi effetti personali o di dire addio ai telespettatori di lunga data. Il Times, citando fonti anonime alla stazione, ha affermato che Romero stava cercando un turno nei giorni feriali per trascorrere più tempo con la sua famiglia, ma la direzione ha rifiutato per mancanza di slot.

La direzione ha detto solo che se n’è andata per perseguire “un’altra opportunità” e si è rammaricata di aver scelto di non restare.

La Meester è uscita dal copione durante la trasmissione di sabato, dicendo che la gestione della sua uscita è stata “crudele” e “inappropriata” e si è scusata a nome della stazione. L’annuncio di quattro minuti ha ignorato una sceneggiatura dei produttori, che hanno rifiutato di mostrare il filmato di un aereo noleggiato da Meester per issare un cartello sopra la stazione con la scritta “Ti amiamo, Lynette”.

Meester non ha risposto immediatamente ai messaggi di TheWrap.

In una questione non correlata questa settimana, l’ancora del fine settimana e giornalista generale dell’attività Veronica Miracle ha annunciato che se ne sarebbe andata Stazione da competizione ABC7 a Los Angeles – senza indicare dove stai andando.

Miracle ha annunciato martedì su Twitter che lascerà la stazione a cui si è unita nel 2017 dopo un periodo di tre anni alla ABC30 a Fresno, in California. Ha anche accennato nella sua lettera d’addio che potrebbe lasciare la California meridionale, dicendo “Grazie a tutti in SoCal e in ABC7 per tutto il supporto nel corso degli anni, ha significato così tanto!”

miracolo Curriculum vitae La pagina su ABC7 è stata cancellata dopo il suo annuncio e non sembrava nemmeno che avesse avuto la possibilità di firmare in onda, scrivendo: “Ho fatto il mio ultimo spettacolo un paio di settimane fa”. Né Miracle né ABC7 hanno risposto alle richieste di commento.