Il conflitto tra Corea del Sud e Cina per lo scudo missilistico statunitense complica la riconciliazione

SEOUL, 11 ago (Reuters) – Cina e Corea del Sud si sono scontrate giovedì per uno scudo di difesa missilistico statunitense, minacciando di minare gli sforzi del nuovo governo di Seoul per risolvere le divergenze di sicurezza di vecchia data.

Il disaccordo sul sistema di difesa dell’area terminale ad alta quota (THAAD) è emerso dopo una prima visita regolare in Cina del ministro degli esteri della Corea del Sud questa settimana.

La Cina, che sostiene che il potente radar del THAAD può scrutare nel suo spazio aereo, nel commercio limitato e nelle importazioni culturali dopo che Seoul ha annunciato il suo dispiegamento nel 2016, un duro colpo per le relazioni.

Iscriviti ora per l’accesso gratuito illimitato a Reuters.com Registrati

L’ufficio presidenziale della Corea del Sud ha dichiarato giovedì che il sistema dispiegato nel Paese è un mezzo di autodifesa, secondo una breve trascrizione, dopo che Pechino ha chiesto a Seoul di non schierare batterie aggiuntive e di non limitare l’uso di quelle esistenti.

Il presidente Yoon Suk-yeol, che vede il sistema come la chiave per contrastare i missili nordcoreani, ha promesso di rinnegare le precedenti promesse del governo di non aumentare gli schieramenti del THAAD, di partecipare alla Global Missile Defense Initiative guidata dagli Stati Uniti o di formare un’alleanza militare trilaterale che includa Giappone.

Durante la campagna elettorale, il conservatore Yun si è impegnato ad acquistare un’altra batteria THAAD, ma da quando è entrato in carica a maggio, il suo governo si è concentrato su ciò che i funzionari chiamano “normalizzare” il funzionamento del sistema esistente, di proprietà e gestito dagli Stati Uniti.

Il ministro degli Esteri sudcoreano Park Jin e il suo omologo cinese Wang Yi si sono incontrati martedì per esplorare i modi per riaprire i colloqui di denuclearizzazione con la Corea del Nord e riprendere le esportazioni culturali come la musica K-pop e i film in Cina. leggi di più

Un portavoce di Wang ha affermato mercoledì che i due “hanno accettato di prendere sul serio le reciproche preoccupazioni legittime, continuare a gestirle con prudenza e gestirle correttamente, assicurandosi che ciò non diventi un ostacolo per lo sviluppo solido e stabile delle relazioni bilaterali”.

Un portavoce cinese ha detto in un briefing che il dispiegamento del THAAD in Corea del Sud “mina gli interessi di difesa strategica della Cina”.

Tuttavia, Park ha detto a Wang che Seoul non sarebbe stata vincolata dall’accordo del 2017, noto come i “Tre numeri”, perché non era un impegno o un accordo formale, ha affermato il ministero degli Esteri della Corea del Sud in una nota.

La Cina insiste anche sul fatto che la Corea del Sud aderisca a “una restrizione”, che limita l’uso delle batterie THAAD esistenti. Seoul non ha mai riconosciuto questo elemento, ma mercoledì il portavoce di Wang ha insistito sul fatto che la Cina enfatizza lo status quo di “tre numeri e una restrizione”.

Durante la visita di Park nella città portuale orientale di Qingdao, il Global Times, di proprietà del Partito Comunista Cinese, ha elogiato Yun per aver mostrato “diplomazia indipendente e razionalità cinese” senza incontrare faccia a faccia la presidente della Camera degli Stati Uniti in visita Nancy Pelosi.

Ma il quotidiano ha avvertito che la questione del THAAD è “un grave pericolo nascosto che non può essere evitato nelle relazioni tra Cina e Corea del Sud”.

Iscriviti ora per l’accesso gratuito illimitato a Reuters.com Registrati

Segnalato da Hyeonhee Shin a Seoul; Rapporti aggiuntivi di Soo-hyang Choi a Seoul e Yew Lun Tian a Pechino; Montaggio di Josh Smith e William Mallard

I nostri standard: Principi di fiducia di Thomson Reuters.