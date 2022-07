Il consiglio di Twitter dice che vedrà Elon Musk in tribunale

Lui lei Non dovrebbe essere una grande sorpresa colui il quale Elon Musk si è licenziato La sua offerta da 44 miliardi di dollari per l’acquisto di Twitter.

C’era un rapporto suRischioSul Washington Post, ovviamente, ma anche Tutto quelli Tweet. Così molti Tweet. Perché Fare lui è twittare Così Molti? Ad ogni modo, il piano di Musk di rompere l’accordo non è stato annunciato in un tweet, ma la Securities and Exchange Commission lo ha annunciato venerdì in ritardo. Il file viene riformattato Affermazioni molto pubbliche Che Twitter non ha fornito informazioni che avrebbero consentito al suo team di determinare se la società avesse misurato correttamente il numero di utenti falsi.

Possiamo vedere perché I revisori delle fusioni e acquisizioni erano cauti.

Oltre alle precedenti lamentele di Musk (su tutti i robot), abbiamo trovato altre parti interessanti Il suddetto deposito. Con la nostra attenzione:

…Twitter ha rivelato che smetterà di contare gli utenti falsi o spam nella sua mDAU quando determina che questi utenti sono falsi e sembra un bugiardo. Invece, lo capiamo, sulla base delle rappresentazioni di Twitter durante una chiamata con noi il 30 giugno 2022 Twitter include account che sono stati sospesi – e quindi sono noti per essere falsi o spam – in un account mDAU trimestrale anche quando è a conoscenza che gli account sospesi sono stati inclusi nell’mDAU di quel trimestre..

Innanzitutto, siamo sicuri che tutti gli account sospesi siano necessariamente account falsi? Sebbene nessuno dei tuoi reporter Twitter approvati qui a FT Alphaville sia stato sospeso, potrebbero conoscere alcune persone a cui i loro account sono stati temporaneamente sospesi quando le loro richieste sono diventate un po’ alte. La terminologia di Twitter per questo tipo di commento nella casella sarà probabilmente diversa e supponiamo che il team di pubbliche relazioni della piattaforma di social media fosse già impegnato nella tarda serata di venerdì.

Secondo, quando Levin è morto notato su twitterIl team di Musk si lamenta anche di aver richiesto un foglio di calcolo per il modulo di valutazione di Goldman Sachs e di aver ricevuto invece un PDF:

Il 17 giugno, il signor Musk ha richiesto una varietà di materiali del consiglio, tra cui un modello finanziario 2022 funzionante e di base, un budget per il 2022, una bozza di piano o un budget aggiornato e un lavoro Una copia del modulo di valutazione di Goldman Sachs su cui si basa il giudizio. Twitter ha fornito una versione solo pdf della presentazione finale al consiglio di amministrazione di Goldman Sachs.

Infine, il team di Musk sta affrontando la questione dell’allargamento della cintura di Twitter dopo la notizia dell’acquisizione:

La condotta di Twitter nel licenziare due dipendenti chiave di alto livello, il leader del prodotto ricavi e il direttore generale dei consumatori, così come l’annuncio del 7 luglio di licenziare un terzo del suo team di acquisizione di talenti, implicavano la fornitura del corso normale. Twitter ha anche creato un blocco generale delle assunzioni che si estende anche alla riconsiderazione delle offerte di lavoro premium. Inoltre, tre dirigenti di Twitter si sono dimessi da quando è stato firmato l’accordo di fusione: President of Data Science, Vice President of Twitter Service e Vice President of Product Management for Health, Conversation, and Growth. La Società non ha ricevuto il consenso di un tutore per apportare modifiche allo svolgimento della propria attività, comprese le modifiche specifiche sopra menzionate.

Lo è FT Alphaville Comunque il primo a dirlo Che questo possa essere un tentativo di spingere Twitter ad accettare un prezzo di acquisto inferiore. Dopotutto, il Nasdaq Composite è sceso del 26% quest’anno. Mentre le azioni di Twitter hanno perso un modesto 15 percento in confronto, l’offerta di Musk ora rappresenta un premio del 47 percento rispetto al valore attuale della società di circa $ 30 miliardi.

Twitter potrebbe non voler entrare in una lunga battaglia legale contro un uomo che è andato in punta di piedi con la Securities and Exchange Commission e ne è uscito relativamente illeso.

Ma può provare a costringere Musk a completare l’acquisto. Se prendiamo per valore nominale il tweet del presidente della società del venerdì in ritardo, il contenzioso potrebbe essere nelle carte.

Il consiglio di Twitter si impegna a concludere l’accordo al prezzo e ai termini concordati con il signor Musk e prevede di perseguire un’azione legale per far rispettare l’accordo di fusione. Siamo fiduciosi che prevarremo nella corte del Delaware. – Brett Taylor (@btaylor) 8 luglio 2022

La commissione di rottura relativamente bassa è ora importante perché aumenta il rischio che Twitter paghi Musk per completare l’accordo, piuttosto che chiedere un pagamento una tantum. i nostri Lo riferiscono i colleghi del FT Sujit Indap e James Fontanella Khan Il danno è fissato a $ 1 miliardo.

Alcuni lettori ricorderanno che il rimorso dell’acquirente non era un motivo sufficiente per consentire a Tyson Foods di ritirarsi dal suo accordo del 2001 per acquistare IBP. E il Come sottolineano i nostri colleghi Che la Delaware Chancery Court avesse chiesto un seguito fino all’anno scorso.

Questo articolo è di un avvocato d’appello in Texas Ravi Melkonian Può anche fornire alcune informazioni.

C’è molta confusione nella mia sequenza temporale sul fatto che Elon abbia il diritto di ritirarsi dall’accordo da 1 miliardo di dollari su Twitter. No, scriverebbe quell’assegno in questo momento se potesse andarsene. L’accordo consente a Twitter di provare a convincerlo ad acquistare l’azienda al prezzo che ha concordato. 1/ pic.twitter.com/PmjJGa49Qx – Ravi Melkonian (@RMFifthCircuit) 9 luglio 2022

I “piani di azione legale di follow-up” citati dal capo di Twitter possono assumere molte forme, ovviamente. Potrebbe andare a litigare nel tribunale della Cancelleria del Delaware o finire per rinegoziare un semplice accordo. Potrebbero anche esserci difficoltà nella rinegoziazione di un accordo; Gli azionisti potrebbero non essere contenti se il consiglio di amministrazione di Twitter accetta un prezzo più basso per l’azienda, anche se il successo di una simile sfida sarebbe una questione diversa.

Dati tutti i personaggi coinvolti Per quanto riguarda l’accordo e il suo finanziamento, la sorpresa più grande sarebbe se la battaglia di Twitter culminasse in qualcosa di meno di un circo mediatico. Se il caso va in tribunale, Ai veri fanatici del diritto societario sicuramente mancherà Liu Strain in panchina.