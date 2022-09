Il contrattacco ucraino libera le città occupate mentre i russi si ritirano

La guerra in Ucraina: cosa c’è da sapere

Scorso: Aumentano le spedizioni di grano dall’Ucraina l’accordo Concluso a luglio da Ucraina, Russia, Turchia e Nazioni Unite. Il blocco russo dei porti ucraini sul Mar Nero ha portato a un aumento dei prezzi dei generi alimentari e ha sollevato i timori di una maggiore fame nel Paese Medio Oriente e Africa. Almeno 18 navi sono partite, compresi carichi di grano, mais e olio di girasole.

Battagliero: La lotta a terra continua mentre la Russia usa il suo vantaggio nell’artiglieria pesante per colpire le forze ucraine, che a volte sono state in grado di affrontare forte resistenza. Nel sud, le speranze ucraine risiedono nella liberazione di ciò che è occupato dalla Russia regione di Chersone infine la Crimea, che la Russia ha catturato nel 2014. Paure di Disastro alla centrale nucleare di Zaporizhzhia Rimane come ciascuna parte accusa l’altra di bombardarla.

Armi: Le forniture di armi occidentali aiutano l’Ucraina Il lento progresso della Russia. Sistemi missilistici di artiglieria ad alta mobilità forniti dagli Stati Uniti (HIMARS) consentono Le forze ucraine colpiscono più lontano dietro le linee russe contro l’artiglieria russa. La Russia ha utilizzato un file set di armi Contro l’Ucraina, alcuni dei quali hanno attirato l’attenzione e la preoccupazione degli analisti.

Immagini: I fotografi del Washington Post sono sul campo dall’inizio della guerra – Ecco alcune delle loro opere più potenti.

Come puoi aiutare: Questi sono i modi in cui possono farlo negli Stati Uniti Aiutaci a sostenere il popolo ucraino Accanto Ciò che le persone donano in tutto il mondo.

Leggi la nostra copertura completa di Crisi Russia e Ucraina. Sei su Telegram? Iscriviti al nostro canale Per aggiornamenti e video esclusivi.