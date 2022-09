Il controller PS5 aggiornato di Sony viene fornito con AMD Oberon Plus SOC a 6 nm, offre temperature più basse e consuma meno energia

Sony ha recentemente apportato un bel aggiornamento alla sua console PS5 con una nuova variante nota come CFI-1202 che offre temperatura e potenza inferiori. La nuova console è più leggera, funziona a temperature più basse e consuma meno energia, tutto grazie a un SOC AMD Obreon Plus aggiornato che rende omaggio al nodo di processo TSMC a 6 nm.

in strappandosi di recente Il video è stato pubblicato da Austin Evans, Techtuber ha notato che il controller Sony PS5 è stato distribuito in una nuova variante più leggera, più fresca e meno affamata di energia. Questa nuova variante PS5 è stata denominata “CFI-1202” e ora possiamo capire perché è migliore delle varianti PS5 originali di Sony (CFI-1000/CFI-1001).

presa di tecnologia, AngstronomiaNella sua esclusività, ha confermato che la Sony PS5 (CFI-1202) è dotata di un SOC AMD Oberon avanzato noto come Oberon Plus che utilizza il processo TSMC N6 (6 nm). TSMC ha fatto in modo che il loro nodo di processo a 7 nm (N7) sia una regola di progettazione compatibile con il nodo EUV (N6) a 6 nm. Ciò consente ai partner di TSMC di migrare facilmente i chip a 7 nm esistenti sul nodo a 6 nm senza incorrere in grandi complicazioni. Il nodo di elaborazione N6 fornisce un aumento del 18,8% della densità dei transistor e riduce il consumo energetico, che a sua volta abbassa le temperature.

AMD 6nm Oberon Plus SOC per la console PS5 aggiornata di Sony è il 15% più piccolo del 7nm Oberon SOC (Crediti immagine: Angstronomics)

Per questo le nuove console Sony PS5 sono più leggere e presentano un dissipatore di calore più piccolo rispetto alle varie varianti di riproduzione. Ma non è tutto, possiamo anche vedere uno screenshot di un nuovissimo chip AMD Oberon Plus SOC seduto accanto all’Oberon SOC a 7 nm. La nuova dimensione del dado è di circa 260 mm 2, il che rappresenta una riduzione del 15% rispetto all’operone SOC da 7 nm (~ 300 mm 2). Un altro vantaggio del passaggio a 6 nm è il numero di chip che possono essere prodotti su un singolo chip. L’outlet ha riferito che ogni chip SOC Oberon Plus potrebbe produrre circa il 20% in più di chip allo stesso costo.

Ciò significa che senza incidere sul costo, Sony può offrire più chip Oberon Plus da utilizzare nella PS5 e ciò potrebbe ridurre la carenza di mercato che le attuali console hanno dovuto affrontare dal loro lancio. È stato inoltre riferito che TSMC eliminerà gradualmente i SOC Oberon a 7 nm in futuro e passerà interamente ai SOC Oberon Plus a 6 nm, ottenendo il 50% in più di chip per chip. Si prevede inoltre che Microsoft utilizzerà un nodo di processo a 6 nm per il suo Arden SOC aggiornato in futuro per le sue console Xbox Series X.

fonte di notizie: Angstronomia