Il coreografo delle Olimpiadi parla del lavoro con Lady Gaga

La splendida interpretazione di Lady Gaga di “Mon Truc en Plumes” di Zizi Jeanmaire è servita da tono non convenzionale per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di venerdì sera. Ma la cerimonia è stata quasi cancellata a causa della pioggia, dice Maud Le Bladec, la coreografa di tutti i concerti dei Giochi Olimpici e Paralimpici e che ha lavorato con Gaga per diversi mesi.

Lou Bladec, che ha lavorato a stretto contatto con il direttore artistico delle cerimonie olimpiche Thomas Joly per organizzare lo spettacolo di quattro ore e creare la coreografia, ha rivelato che la performance di Gaga doveva essere filmata ore prima dell’inizio delle cerimonie per motivi di sicurezza; Tuttavia, ha continuato a cantare dal vivo.

Per la prima volta nella storia moderna, la cerimonia si è svolta fuori da uno stadio. Si estendeva lungo la Senna, che attraversa la città, mettendo in risalto i famosi monumenti di Parigi. La performance di Gaga è stata una delle 12 preparate per l’occasione e, sebbene sia durata “solo quattro minuti”, Lebladek afferma che è stata la “più tecnicamente impegnativa” di sempre.

“Purtroppo questa era l’unica soluzione.” [performance] Che, per motivi di sicurezza, abbiamo dovuto pre-registrarci nel tardo pomeriggio, quando sapevamo con certezza che avrebbe piovuto: avevamo aggiornamenti minuto per minuto e non avevamo mai seguito così da vicino le previsioni del tempo in vita nostra prima… Abbiamo valutato che sarebbe stato molto pericoloso per gli artisti, anche con qualche goccia di pioggia. [Gaga] “Volevamo fare proprio questo, quindi abbiamo preferito preregistrarlo piuttosto che cancellarlo”, afferma.

C’erano molte ragioni per cui non avrebbe funzionato in caso di maltempo.

“Il terreno era scivoloso. Indossava scarpe col tacco alto, era molto vicina all’acqua e c’erano delle scale… Dovevamo stare molto attenti”, ha detto Le Bladeck.

I rappresentanti di Gaga hanno rifiutato di commentare.

Sebbene non potesse cantare durante il concerto, Gaga era presente sul posto durante lo spettacolo. Ha guardato la sua canzone sullo schermo dal suo camerino prima di tornare in albergo, dice Le Bladeck. Poco dopo, Gaga scrisse su X che “non desidererebbe altro che dare uno spettacolo che scaldi il cuore della Francia, celebri l’arte e la musica francese, e in un’occasione così grande ricordi a tutti una delle città più magiche della terra – Parigi.”

Mentre a Jolie veniva l’idea per una canzone di Zizi Jeanmaire, Gaga disse a X che conosceva il cantante ventenne che aveva recitato nel musical di Cole Porter “Anything Goes”. Questo perché la canzone in evidenza nello show è stata la prima uscita jazz di Gaga.

Lebladique, che ha chiamato Nicolas Houchard a lavorare con lei sulla coreografia, dice che Gaga era determinata a presentare uno spettacolo autentico che rendesse omaggio allo spettacolo francese. Ciò significa allestire uno spettacolo di cabaret che combini canto e danza con un po’ di umorismo e magia. Gli organizzatori si sono rivolti al Moulin Rouge per lavorare con i loro team perché Gaga “voleva davvero lavorare con la moda d’archivio”, afferma Lebladeck. Dior ha disegnato il costume nero di Gaga e il Lido Cabaret, ormai chiuso, ha permesso loro di prendere in prestito i gomitoli di lana.

La coreografa dice che Gaga, che lei descrive come una cavallo di battaglia e perfezionista, ha lavorato fino all’ultimo momento sul suo canto e sull’allenamento delle gambe. Ha anche provato per settimane a Los Angeles con diversi ballerini arrivati ​​da Parigi. “Voleva fare uno spettacolo in francese“Mette molto impegno e attenzione in tutto ciò che fa e ha un processo creativo molto sofisticato.”

Come per la performance originale di Zizi Jeanmaire, Lou Bladec descrive la performance di Gaga come intrinsecamente femminista, in particolare perché “le piume sono state un simbolo di emancipazione femminile nel corso della storia”.

Lobladek non avrà una pausa tanto presto. È già tornato al lavoro per preparare altre tre cerimonie legate ai Giochi, a cominciare dalla Cerimonia di Chiusura Olimpica, che si terrà all’interno di un auditorium allo Stade de France.