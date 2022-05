Il creatore di Dragon Quest Yuji Horii condivide un breve aggiornamento sulla prossima voce principale

Il Dragon Quest Day si è tenuto all’inizio di questa settimana per celebrare i 36 anni dell’amata serie JRPG e, come parte di questo, il creatore della serie Yuji Horii ha condiviso un messaggio speciale con i fan.

A parte un nuovo teaser per Tesori di Dragon QuestIl creatore ha anche condiviso un aggiornamento sul tanto atteso prossimo capitolo della serie di punta, Dragon Quest XII: La fiamma del destino.

A quanto pare, la squadra sta ancora “lavorando duramente” per costruire il nuovo gioco. Fortunatamente, prima di allora ci saranno molti altri giochi di Dragon Quest, che si spera renderanno l’attesa un po’ meno dolorosa. Questo è esattamente quello che ha detto (via Gematsu):

“Stiamo lavorando duramente sulla costruzione Dragon Quest XIIma ce ne saranno di più Avventura del drago Per guidarti fino alla fine… Grazie a tutti per il vostro supporto Avventura del drago Seriale per 36 anni, da parte mia Yuji Hori.”

Nessuna data di rilascio o piattaforma per DQXII è stata ancora rivelata, ma sappiamo che il gioco funzionerà su Unreal Engine 5.

Lo studio giapponese HexaDrive (noto per il suo coinvolgimento nei file . The Legend of Zelda: The Wind Wicker HD) e la compagnia giapponese Orca (precedentemente nota per giochi come Dragon Quest XI S: Echi di un’era perduta – Edizione definitivaSquare Enix aiuterà con lo sviluppo.

Per riempire il vuoto tra loro, Yuji Horii ha menzionato nel suo ultimo post come Square Enix rilascerà “molti nuovi titoli di Dragon Quest” quest’anno. Ciò comprende Dragon Quest X è offlinee ovviamente i tesori di Dragon Quest. versione portatile di Costruttori di Dragon Quest Anche lui è in arrivo.

Dragon Quest XII: The Flames of Fate è stato annunciato ufficialmente a maggio dello scorso anno e, sulla base di questo ultimo aggiornamento, il suo rilascio è probabilmente molto lontano. Vuoi saperne di più su questa nuova linea di punta in futuro? Commenta qui sotto.