Il deposito di Google FCC rivela il prossimo router Nest Wi-Fi 6E con Thread

Sembra che Google si stia preparando a lanciare un router Nest aggiornato con radio Wi-Fi 6E, Bluetooth Low Energy e rete wireless Thread mesh entro la fine dell’anno, Secondo un nuovo deposito FCC. Ha il numero di modello A4R-G6ZUC, che è simile agli identificatori assegnati non solo al precedente Nest Wifi ma anche a Nest Mini, Termostato e persino Google Glass.

nel mese di giugno, Fonte confermata con 9to5Google Che un nuovo router Google/Nest è in arrivo e Ora dice porto Hai confermato che questo è il numero di modello per questo dispositivo.

Le immagini interne ed esterne della bobina rimangono riservate e non elencate ma disabilitano la tecnologia wireless di bordo e la “soluzione con antenna interna a 6 antenne”:

2 antenne dual band da 2,4 GHz/5 GHz per BT, filamento, Wi-Fi di base a 5 GHz

Wi-Fi 2 x 5 GHz Diversità

2 antenne Wi-Fi dual-band da 2,4 GHz/6 GHz

A differenza dei loro predecessori Wi-Fi 6, i router Wi-Fi 6E hanno una nuova banda a 6 GHz, oltre a 2,4 GHz e 5 GHz, per la connessione dei dispositivi compatibili, Riduci le interferenze del segnale e fornisci velocità più elevate. Anche se non hai ancora molti dispositivi in ​​grado di comunicare a 6GHz, la banda può essere utilizzata per connettere connessioni locali tra punti di accesso, eliminando un po’ di rumore dalla rete che può aumentare le prestazioni di altri dispositivi collegati.

Sebbene la velocità massima teorica sia di 9,6 Gbps invariata rispetto al Wi-Fi 6, il nuovo spettro dovrebbe consentire ai dispositivi di utilizzare la dimensione massima consentita del canale e raggiungere velocità più elevate in situazioni reali, forse intorno a 1-2 Gbps con il tempo. useresti una connessione wireless.

Dal rilascio del Nest Wifi originale, sono stati adottati dispositivi per la casa intelligente come HomePod Mini Thread, una parte della casa intelligente Lo standard di interoperabilità adottato da Google noto come Matter. Il thread può solo creare una rete dedicata per dispositivi domestici intelligenti, rendendoli più affidabili e reattivi indipendentemente dal produttore.

Il nuovo router Wi-Fi 6E Google/Nest sarà probabilmente interrotto entro la fine dell’anno. Il Nest Wifi attuale Il pacchetto viene fornito con un router e un punto di rete e viene venduto regolarmente a $ 269, ma questa volta il prezzo potrebbe aumentare come la concorrenza. Opzione TP-Link Wi-Fi 6EAd esempio, è disponibile anche in coppia per $ 299 e Eero Pro 6E di Amazon Viene a $ 499 al paio.