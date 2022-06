Il desktop Intel “Meteor Lake” di 14a generazione richiede presumibilmente un nuovo socket LGA-2551

Tieni presente che questo post è stato contrassegnato come file Comune .

Intel potrebbe dire addio a LGA1700/1800 già nel 2023

Secondo le ultime indiscrezioni di La legge di Moore è mortaIl Raptor Lake-S potrebbe essere l’ultima serie desktop per il socket LGA1700.

14 laghi meteorici del nucleo pubblico

Sembra che le voci secondo cui Intel manterrà tre generazioni sullo stesso socket non siano corrette. Nel quarto trimestre del 2023, quando Intel dovrebbe rilasciare una nuova serie desktop con nome in codice Meteor Lake, potrebbe essere necessario un socket completamente nuovo.

Tuttavia, l’LGA 2551 non sarà molto più grande del socket LGA1700. Secondo MLID, è 38 x 46 mm, il che significa 0,5 mm più largo e 1 mm la presa più lunga. Tuttavia, 2551 indica che avrà il 50% di pin in più.

MLID ha pubblicato una foto reale (anche se leggermente alterata) del presunto processore LGA 2551:

CPU Intel LGA2551, Fonte: MLID

MLID, inoltre, conferma le indiscrezioni circolate da altri leaker nelle scorse settimane, ma ha un’idea diversa della prevista data di lancio. In questo caso, dovremmo aspettarci MTL-S nel quarto trimestre del 2023, non nel 2024 come affermato altrove. Sfortunatamente, il MLID non conferma la configurazione di base della serie desktop Meteor Lake, quindi si potrebbe supporre che potrebbe essere simile al Raptor Lake.

Voci di Intel Meteor / Arrow Lake, Fonte: Legge di Moore

Freccia del quindicesimo nucleo del lago

I core Lion Cove/Skymont potrebbero già debuttare con Arrow Lake. Si dice che questa nuova microarchitettura si trovi a Moon Lake. Come accennato in precedenti perdite, il core di 15a generazione non vedrà un aumento dei core prestazionali, ma il numero di core effettivi raddoppierà rispetto a Raptor Lake, che ora è 32 in totale.

Ancora più importante, il desktop Arrow Lake sarà compatibile con il socket LGA 2551, quindi almeno due generazioni saranno supportate dalla nuova piattaforma desktop. Questa architettura dovrebbe competere con la Zen6 di AMD, cosa che la società non ha ancora confermato. Non ci si dovrebbe aspettare Arrow Lake prima della seconda metà del 2024.

Roadmap CPU Intel Mainstream (si dice) Schede video Lago di ontano Lago Rapace lago di meteoriti lago di freccia lago lunare Data di rilascio desktop Quarto trimestre 2021 Quarto trimestre 2022 Quarto trimestre 2023 2H 2024 2024+ nodo cpu Intel 7 Intel 7 Intel 4 Intel 20 A Intel 18 A Grande nucleo µArch Baia d’Oro Baia dei Rapaci Baia di sequoie Baia di Lione TBC µArch. nocciolo piccolo Gracemont Gracemont Christmont Skimont TBC µArch.grafica Xe-LP Xe-LP Xe-HPG Xe-HPG Xe 2-HPG Numero massimo di core della CPU 16 (8c + 8c) 24 (8 c + 16 c) TBC 40 (8 c + 32 c) TBC Numero massimo di core GPU 96 Unione Europea 96 Unione Europea 192 Unione Europea 320 UE TBC presa da tavolo LGA1700 LGA1700 LG 2551 LG 2551 TBC Supporto della memoria DDR4/DDR5-4800 DDR4/DDR5-5600 DDR5 TBC TBC PCIe gen PCIe 5.0 PCIe 5.0 PCIe 5.0 TBC TBC Intel Core.serie nucleo di dodicesima generazione nucleo di tredicesima generazione Nucleo di 14a generazione coreano di quindicesima generazione Coreano di 16 generazione

