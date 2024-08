Il Dipartimento di Giustizia ha citato in giudizio una società di software per aver aiutato i proprietari ad aumentare gli affitti in tutto il paese

Lo ha fatto il Ministero della Giustizia È stato annunciato Una società di software del Texas è stata citata in giudizio per aver progettato un software che aiuta i proprietari a mantenere i prezzi degli affitti più alti di quanto dovrebbero essere.

La causa sostiene che RealPage Inc., che vende e raccoglie dati immobiliari, ha utilizzato informazioni private dei proprietari per addestrare l’algoritmo della società a determinare raccomandazioni sui prezzi, massimizzando l’importo che i proprietari potrebbero addebitare. Anche i procuratori generali della Carolina del Nord, California, Colorado, Connecticut, Minnesota, Oregon, Tennessee e Washington si sono uniti alla causa.

“Gli americani non dovrebbero pagare più affitto perché una società ha trovato un nuovo modo di complottare con i proprietari per infrangere la legge”, ha detto venerdì il procuratore generale Merrick Garland in una dichiarazione. “Sosteniamo che l’algoritmo di determinazione dei prezzi di RealPage consente ai proprietari di condividere in modo competitivo informazioni riservate e sensibili e di allineare i loro affitti”.

La causa sostiene che RealPage ha violato le sezioni 1 e 2 dello Sherman Act, una legge antitrust federale. Sezione 1 Si afferma che i contratti commerciali che “inibiscono irragionevolmente il commercio” sono vietati. Sezione 2 Si afferma che qualsiasi azienda che monopolizza o tenta di monopolizzare un mercato è colpevole di un reato.

Secondo la causa, RealPage si autodefinisce “sfruttando ogni possibile opportunità per aumentare i prezzi anche nelle circostanze più estreme o inaspettate”. Tuttavia, la società ha negato queste accuse, sostenendo che lo scambio di informazioni è legale e in realtà non fa aumentare i prezzi.

“Il programma non genera tariffe più elevate di quanto farebbe in un mercato competitivo”, ha affermato Steven Weissman, un avvocato di RealPage. Lo ha detto a USA Today.

L’annuncio arriva mentre i costi degli alloggi hanno raggiunto livelli record in tutto il paese e il costo della vita è diventato un importante punto di discussione nelle prossime elezioni democratiche annunciate da Kamala Harris impegno Costruisci 3 milioni di nuove case per ridurre i costi abitativi, nonché “ridurre i prezzi di affitto ingiusti”.

“Alcuni proprietari aziendali colludono tra loro per fissare prezzi di affitto artificialmente alti, spesso utilizzando algoritmi e software per la fissazione dei prezzi”, ha detto Harris in un’intervista. “È anticoncorrenziale e fa aumentare i costi”. lettera nella Carolina del Nord all’inizio di questo mese.