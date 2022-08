Il Dipartimento di Giustizia ha detto al giudice che i documenti di Trump su Mar-a-Lago erano già stati esaminati dall’FBI

Gli agenti dell’FBI hanno completato la revisione dei documenti privilegiati sequestrati in un raid dell’8 agosto nella casa di Mar-a-Lago di Donald Trump, secondo un deposito del Dipartimento di Giustizia di lunedì che potrebbe minare l’offerta dell’ex presidente di nominare un maestro speciale. Esamina i file.

Una sintesi presentata dagli avvocati del Dipartimento di Giustizia afferma che il “team di filtri” utilizzato dal Dipartimento di Giustizia per smistare i documenti ed eliminare tutto il materiale che non dovrebbe essere esaminato dagli investigatori criminali ha completato la sua revisione. È stata depositata una risposta Il giudice distrettuale degli Stati Uniti Eileen M. Un sabato di giudizio da Cannon Questa settimana è prevista un’udienza sulla petizione di Trump per nominare un maestro speciale.