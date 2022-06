Il dipendente di Google Cloud pi conta fino a 100 trilioni di numeri

Lo sviluppatore di Google Cloud Emma Haruka Iwau Ha battuto il suo stesso record Tre anni fa per il numero di cifre calcolato per pi. nel 2019 È stata in grado di calcolare pi fino a 31,4 trilioniE ora, utilizzando lo stesso Google Cloud y-cruncher Iwao è stato in grado di trovare pi fino al suo numero 100 trilioni, che è zero.

Dopo che il processo è iniziato nell’ottobre 2021, i PC hanno impiegato fino a marzo 2022 per terminare. In 157 giorni, rispetto ai 121 giorni trascorsi a individuare un numero più breve nel 2019, è stato più del doppio più veloce. Secondo Iwao, utilizzava gli stessi strumenti e le stesse tecniche, ma la velocità migliorata è dovuta al modo in cui parti di Google Cloud sono migliorate da allora con reti a 100 Gbps, dischi rigidi bilanciati e altre funzionalità. Dettagliato in questo tuffo profondo nei conti.

L’abbiamo fatto di nuovo! Abbiamo calcolato con successo 100 trilioni di numeri utilizzando Incorpora il tweetUn nuovo record mondiale! Controlla l’annuncio per maggiori dettagli tecnici qui https://t.co/UKcFchGisl – Emma Haruka Iwao ️‍️‍⚧️ (Yurio) 8 giugno 2022

Un’altra importante differenza è l’enorme quantità di dati che sono stati elaborati per calcolare i numeri finora. Il post sul blog affermava che durante il primo calcolo da record, i computer hanno elaborato circa 19.000 terabyte (terabyte) di dati. Questa volta per calcolare i 100 trilioni di numeri, il computer ha elaborato circa 82.000 terabyte di dati.

Il post sul blog ha anche messo in evidenza alcuni fatti divertenti Esattamente Qual è la dimensione di 100 trilioni per noi umani. Apparentemente, 100 trilioni di pollici di crosta circolare si estenderebbero dalla Terra alla Luna e viceversa 3.304 volte. Se vuoi scaricare tu stesso 100 trilioni di numeri o vedere il codice sorgente che hanno usato, puoi ottenerlo qui.

Tuttavia, anche con la velocità di elaborazione aggiuntiva, è mancato l’annuncio del Pi Day 2022. Ma è appena in tempo giorno tau Che arriva alla fine di questo mese il 28 giugno e celebra una costante di cerchio diversa che è stata trascurata perché non corrisponde a una torta.