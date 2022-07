Il direttore delle comunicazioni della Casa Bianca Kate Bedingfield si dimette

NuovoPuoi ascoltare gli articoli di Fox News ora!

Kate Bedingfield, direttrice delle comunicazioni del presidente Biden, lascerà la Casa Bianca alla fine di questo mese, ha confermato Fox News, e continuerà a essere “un attore importante nel portare avanti l’agenda di Biden dall’esterno”.

Un aiutante della Casa Bianca ha detto a Fox News che Bedingfield partirà alla fine del mese per trascorrere più tempo con i suoi figli piccoli e suo marito, un veterano dell’amministrazione e della campagna Biden.

L’assistente ha detto a Fox News che Bedingfield aiuterà a sostenere Biden e l’amministrazione Biden dall’esterno.

La Casa Bianca si prepara alle dimissioni del personale prima delle scadenze intermedie

“Senza il talento e la tenacia di Kate Bedingfield, Donald Trump potrebbe essere ancora alla Casa Bianca, il salvataggio e la legislazione sulle infrastrutture potrebbero essere ancora obiettivi non raggiunti e Kentaji Brown Jackson potrebbe non essere seduto alla Corte Suprema”, ha affermato il capo di stato maggiore della Casa Bianca Ron Klein. “È stato una parte importante di tutto ciò che il presidente ha realizzato, dal suo secondo mandato come vicepresidente, attraverso la campagna e da quando è arrivato alla Casa Bianca”.

“Il suo acume strategico, la fervente devozione all’agenda del presidente e il duro lavoro per suo conto non hanno eguali”, ha detto Klein.

Ha aggiunto: “Continuerà a essere un giocatore importante per portare avanti l’agenda di Biden dall’esterno”.

Bedingfield è un fedele consigliere di Biden di lunga data, secondo un aiutante che ha servito come suo direttore delle comunicazioni quando era vicepresidente.

Kamala Harris fuori dal personale: il vicepresidente Michael Fuchs si dimette

Prima di diventare direttore delle comunicazioni della Casa Bianca, Bedingfield è stato anche vice responsabile della campagna per le comunicazioni nel ciclo 2020.

La partenza di Bedingfield arriva dopo che il direttore della risposta rapida della Casa Bianca Mike Quinn ha lasciato la Casa Bianca il mese scorso. Quinn è ora vicesegretario aggiunto per gli affari pubblici presso il Dipartimento del Tesoro.

Fare clic qui per ottenere l’app Fox News

La partenza di Bedingfield arriva dopo che l’addetto stampa della Casa Bianca Jen Psaki ha lasciato l’amministrazione a maggio per unirsi a MSNBC.