Il dirigente di Bed Bath & Beyond Gustavo Arnal ID fungeva da snodo stradale “Jenga Building” a New York City: Fonte

manager finanziario in difficoltà letto bagno dietro È stato identificato come l’uomo che è saltato alla morte dal famoso grattacielo New Tribeca noto come “”Palazzo JinjaIl Post ha imparato.

Gustavo Arnal, 52 anni, che era anche vicepresidente esecutivo del rivenditore di articoli per la casa in difficoltà, è passato da 18 anniDecimo Fonti della polizia hanno detto venerdì al 56° piano di Leonard Street.

L’edificio di 60 piani è famoso per i suoi appartamenti accatastati uno sopra l’altro intenzionalmente, che ricordano il famoso gioco del “Jenga”.

Le lettere che sono partite sabato con Bed Bath & Bed e la famiglia Arnal non sono state immediatamente restituite.

Il 16 agosto, Arnal ha venduto 42.513 azioni della società per poco più di $ 1 milione, secondo MarketBeat.com.

Arnal è entrato a far parte dell’azienda nel 2020. L’azienda ha avuto problemi finanziari ultimamente. Robert Miller

Arnal è entrato a far parte di Bed Bath & Beyond nel 2020. In precedenza ha lavorato come CFO del colosso londinese di cosmetici Avon e ha lavorato per 20 anni presso la principale azienda d’oltremare Procter & Gamble.

Nel 2021, ha guadagnato oltre 2,9 milioni di dollari attraverso Bed Bath & Beyond, inclusi 775.000 dollari di stipendio e il resto in premi azionari, secondo InsiderTrades.com.

Bed Bath & Beyond recentemente affrontato disturbo.

Le azioni della Union con sede nel New Jersey hanno perso quasi un quarto del loro valore mercoledì, dopo che la società ha annunciato una ristrutturazione che includerebbe chiusure di negozi, licenziamenti e una potenziale offerta di azioni.

La società ha affermato di aver ottenuto più di 500 milioni di dollari in nuovi finanziamenti e di aver ridotto del 20% la sua forza lavoro. Prevede di chiudere circa 150 negozi con lo stesso nome, ma manterrà la sua catena Buybuy BABY.

56 Leonard Street è un edificio di lusso, casa di molti personaggi famosi.

A metà agosto, il collaboratore attivista Ryan Cohen, miliardario co-fondatore del rivenditore online di prodotti per animali domestici Chewy Inc. Ha venduto le sue azioni in Bed Bath & Beyond dopo, dopo prendi una quota del 10%. Pochi mesi fa e si è impegnato a fare grandi cambiamenti.

L’edificio Jenga presenta soffitti di 19 piedi, finestre a doppia altezza, rovere bianco e pavimenti in pietra, un camino a gas, una cucina da chef e tre balconi per un totale di 1.252 piedi quadrati con vista panoramica sull’acqua e sullo skyline della città.

È anche la casa di personaggi famosi e ricchi, incluso il cantante Frank Ocean.

Segnalazioni aggiuntive di Larry Celona e Stephen Fago