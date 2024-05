Il discorso di apertura di Harrison Butker è stato condannato dalle Suore Benedettine

La NFL prende le distanze dal controverso discorso di Butker La NFL ha condannato il controverso discorso di laurea del giocatore dei Kansas City Chiefs Harrison Butker al Benedictine College del Kansas. Senza marchio – Sport

Lo denunciarono le monache benedettine del Monte Santa Scolastica Capi di Kansas City posto Harrison Butker discorso di apertura al Benedictine College, affermando che “rifiutano una definizione ristretta di cosa significhi essere cattolico”.

Nel suo discorso inaugurale, il giocatore vincitore del Super Bowl ha attaccato il Pride Month, le persone trans e la pandemia di coronavirus. Butker ha anche affermato che secondo lui le donne appartengono alla cucina, aggiungendo che “uno dei titoli più importanti” che una donna può avere è quello di casalinga.

I commenti di Butker furono severamente criticati e quelli all’interno del college denunciarono il suo discorso. Suore del Monte Santa Scolastica Lo ha detto in un comunicato Venerdì non credono che la lettera rappresenti “il college cattolico e benedettino di arti liberali che i nostri fondatori avevano immaginato e nel quale abbiamo investito così tanto”. Le Suore sono fondatrici e patrone del Collegio Benedettino, Secondo il suo sito web.

“Piuttosto che promuovere l’unità nella nostra chiesa, nazione e mondo, i suoi commenti sembrano aver favorito la divisione”, si legge nella dichiarazione. “Una delle nostre preoccupazioni è stata affermare che essere casalinga è la vocazione più alta di una donna. Siamo sorelle che hanno dedicato la nostra vita a Dio e al popolo di Dio, comprese le molte donne a cui abbiamo insegnato e influenzato negli ultimi 160 anni hanno fatto un’enorme differenza nel mondo grazie al loro ruolo di mogli e madri e attraverso i doni ricevuti da Dio nella leadership, nella borsa di studio e nella carriera.

“Vogliamo essere conosciuti come una comunità inclusiva e accogliente, che abbraccia i valori benedettini che durano da più di 1.500 anni e si diffondono in ogni continente e nazione. Crediamo che questi valori siano al centro del Collegio Benedettino. “

I commenti delle Suore Benedettine sono arrivati ​​dopo che la NFL ha commentato la situazione. Jonathan Bean, vicepresidente senior e responsabile capo per la diversità e l’inclusione, ha detto che Butker ha parlato a titolo privato mentre la NFL ha preso le distanze da lui.

“Le sue opinioni non sono quelle della NFL come organizzazione. La NFL è ferma nel nostro impegno per l’inclusione, il che rende la nostra lega più forte”, ha detto Beane.

Nonostante sia stata condannata da molte organizzazioni e individui, la maglia di Butker è stata elencata tra le più vendute nell’NFL Store. Online, l’elenco delle sue maglie è classificato come “Capi di Kansas City più popolari”.