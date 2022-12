Il Disney Flop ora domina le classifiche di streaming

Strange World è salito al primo posto su Disney+

di Marco Mackey

Non ci sono studi nel settore che hanno avuto un’influenza maggiore nel genere dell’animazione rispetto all’animazione Disneycon i loro straordinari contributi storici come il re leoneE il AladinoE il La bella e la bestia. Questo non vuol dire che uno studio torni sempre a casa quando pubblica una nuova grande uscita animata, come dimostrato dal loro calo del Ringraziamento. Mondo strano, che finì per atterrare con un forte e devastante schianto. Un flop teatrale al giorno d’oggi non significa sempre che sia una perdita totale perché gli studi hanno una lunga lista di strade disponibili per dare vita ai film. flussodove secondo Pattuglia flessibileil flop ora domina il primo posto su Disney+.

Flix Patrol lo mostra quando il film è uscito su Disney+, giusto in tempo per Natale il 23 dicembre. Ovviamente, senza sorpresa, c’erano cinque film di Natale nella top ten di questa settimana di Natale, incl A casa da soloE il Home Alone 2: perso a New YorkE il Babbo Natalema una volta che l’entusiasmo per le festività si è placato il 26 dicembre, Mondo strano Ha raggiunto il primo posto e da allora è rimasto lì. Il percorso verso il servizio di streaming sembra indicare un’interessante lotta che la Disney sta conducendo tra uscite cinematografiche ed esclusive in streaming.

Con le voci di Jake Gyllenhaal, Dennis Quaid, Jabuki Young White, Gabrielle Union e Lucy Liu, c’era sicuramente abbastanza potere da star per portare il film in cima al botteghino quasi tutti i fine settimana. Nel suo primo fine settimana durante il Ringraziamento, si è seduto saldamente al secondo posto, dietro Pantera Nera: Wakanda per sempree, entro la seconda settimana, David Harbour nei panni di Kris Kringle nello speciale natalizio d’azione notte violenta spingendo il film per bambini al numero tre. Insomma, fino a questo punto, Mondo strano Ha fruttato $ 67 milioni anemici e sembra che la Disney abbia perso oltre $ 100 milioni.

Spostare il film su Disney + così presto dopo che il film è esploso al botteghino sembra una mossa disperata per trovare un pubblico per il film, indicando l’incapacità della compagnia di leggere cosa funzionerà e cosa non funzionerà a teatro. Durante le vacanze di Halloween, la Disney è entrata gioco di parole 2 Essendo un’esclusiva in streaming, che porta i fan a criticare la compagnia per non averlo messo in scena, il controspionaggio delle prossime vacanze sembra una tendenza in crescita. Inoltre, alcuni fan ritengono che l’azienda sia stata tradita Mondo strano e che è stato deliberatamente lanciato una settimana dopo Pantera Nera: Wakanda per sempre Per nascondere le sue vere intenzioni di seppellire il film.

Il creatore di contenuti Little Saint Sydney (@thederpyhipster) ha accusato la Disney su Twitter di aver tentato di annegare Mondo strano con una mancanza di marketing. Un cast diversificato e il primo vantaggio apertamente bizzarro hanno portato la Disney a non distribuire il film all’estero nei mercati che censurano quel materiale, e con tutta la fanfara solo qui a casa, la segnalazione del bombardamento del film ha portato a una triste uscita nelle sale.

Decisamente, Mondo strano Non è ancora finita perché ora guida la trasmissione con il primo posto per alcuni giorni di fila, pur gareggiando con salice E il Tesoro nazionale. Il tempo dirà se il film diventerà un classico di culto come altri personaggi Disney poco performanti Atlantide E il Pianeta del tesoro O se si perde nelle pagine del mistero.