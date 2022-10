Il distretto scolastico di Uvalde ha sospeso tutte le sue forze di polizia a causa delle ricadute della sparatoria

Il distretto scolastico di Uvalde, in Texas, ha affrontato entrambe le volte aspre critiche per i fallimenti del suo dipartimento di polizia. 24 maggio Strage nella scuola elementare E — ha annunciato venerdì la sospensione dell’intera forza di polizia distrettuale.

E il distretto ha affermato che al Dipartimento di pubblica sicurezza del Texas è stato chiesto di stazionare soldati nel campus e nelle attività extracurriculari, aggiungendo: “Riteniamo che la sicurezza del personale e degli studenti non sarà compromessa durante questa transizione”.

La durata della sospensione del dipartimento di polizia del distretto scolastico non è chiara.

Un ufficiale esce dalla scuola elementare Rapp di Uvalde, in Texas, il 24 maggio 2022. Alison Dinner/AFP tramite Getty Images

Il tenente Miguel Hernandez, responsabile della guida del dipartimento nella ricaduta della sparatoria che ha ucciso 19 studenti e due insegnanti, e Ken Mueller, direttore dei servizi agli studenti per il distretto scolastico indipendente di Uvalde, sono stati messi in congedo amministrativo.

Hernandez ha riconosciuto in un briefing delle forze dell’ordine ad agosto di aver ricevuto un avviso formale dal DPS che un agente che faceva domanda per le forze di polizia della scuola di Uvalde alla Robb Elementary era sotto inchiesta.

Mueller ha scelto di andare in pensione, secondo il distretto scolastico.

“Gli ufficiali attualmente impiegati ricopriranno anche altre posizioni nel distretto”, ha detto una fonte scolastica. Secondo il sito web del distretto, ha quattro ufficiali e un custode.

Le famiglie delle vittime erano guidate da Brett Cross, il tutore di Uzia Garcia, 10 anni Una veglia di 24 ore fuori dal quartier generale del distretto scolastico per chiedere il cambiamento. La famiglia ora elogia l’annuncio di venerdì.

I familiari delle vittime della Robb Elementary School e i loro sostenitori hanno protestato negli uffici del distretto scolastico di Uvalde il 29 settembre 2022. Kate Holland/Notizie ABC

“Non sanno come assumere persone, non sanno come supervisionare gli ufficiali”, ha detto ad ABC News Kimberly Rubio, la cui figlia Lexi è stata uccisa alla Robb Elementary. “Non forniscono una formazione adeguata”.

La notizia di venerdì è “quello che chiediamo — è più di quello che chiediamo”, ha detto.

Kimberly Rubio, madre della studentessa Rapp uccisa Alexandria Anya Rubio, il candidato governatore del Texas Pete O’Rourke e alcuni membri della famiglia dei bambini morti alla Rapp Elementary di Uvalde hanno tenuto una conferenza stampa a Fountain Park per porgere le condoglianze. Venerdì 30 settembre 2022 a Edimburgo, in Texas. Joel Martinez/Il monitor tramite AP

Gloria Casarez, Sua figlia di 9 anni, Jackie, Ucciso, ha definito l’annuncio di venerdì “agrodolce”.

“È una vittoria, una piccola vittoria”, ha detto a ABC News. “Non abbiamo finito.”

L’azione del distretto scolastico arriva il giorno dopo Le riprese di Crimson ElizandoL’ufficiale è stato assunto dal distretto scolastico di Uvalde per aver agito come un soldato DPS durante l’omicidio.

Elizondo è stato il primo membro del DPS ad entrare nel corridoio di Rob dopo l’ingresso del tiratore. Secondo i risultati di una revisione interna del DPS, il poliziotto non ha portato la sua arma da fuoco o vestiti nella scuola.

Il poliziotto è uno dei sette dipendenti del DPS ora indagati dall’ispettore generale dell’agenzia per non aver seguito le procedure standard. Tutti e sette sono stati sospesi, tuttavia, poiché Elizondo ha rassegnato le dimissioni dal DPS per lavorare nelle scuole Uvalde, non ha dovuto affrontare ulteriori disciplina interna o multe. La sua condotta, se ritenuta in violazione della legge o della politica, sarà comunque inclusa nel rapporto finale dell’ispettore generale del DPS.

I risultati delle indagini della Texas Association of Chiefs of Police e dell’agenzia investigativa privata JPBI Investigations sono in attesa, ma “i recenti sviluppi hanno rivelato ulteriori preoccupazioni sulle operazioni del dipartimento”.

Il rapporto afferma che i risultati dell’indagine del JPPI “informeranno le future decisioni sul personale” e la revisione della Texas Association of Police Chiefs “guiderà la ricostruzione del dipartimento e l’assunzione di un nuovo capo della polizia”.

Il capo della polizia del distretto scolastico Pete Arredondo, È stato licenziato ad agosto.

Patrick Linehan e Olivia Osteen di ABC News hanno contribuito a questo rapporto.