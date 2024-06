Il DLC di Night Springs di Alan Wake 2 è in qualche modo ancora più strano del gioco base

“Se prima pensavi che fossimo morti, aspetta di vedere questo”, mi ha detto Thomas Puha di Remedy all’inizio di una recente anteprima del DLC di Alan Wake 2. La prima espansione per uno dei migliori giochi del 2023 è in arrivo, con il DLC Alan Wake 2 Night Springs che verrà lanciato a tutti i possessori del Pass di espansione domani, 8 giugno. È la prima di due espansioni ed è divisa in episodi di tre ore, ciascuno progettato per assomigliare a Night Springs, un universo televisivo antologico ispirato a Ai confini della realtà. Alla demo a cui ho partecipato, è diventato subito chiaro che Puha aveva ragione. In qualche modo, nonostante la caotica narrativa simile a Ouroboros di Alan Wake 2, il DLC sembra Ancora più strano.

La premessa del DLC è che i giocatori incontrino tre tentativi falliti di Alan di fuggire dal Luogo Oscuro prima degli eventi di Alan Wake 2, il che significa esattamente Quando Sono stati retrocessi durante i 13 anni in cui è stato intrappolato, il che a questo punto non è chiaro. Mentre Alan è alle prese con l’immaginazione per creare la propria strategia di uscita, il colpo di scena di tre sceneggiature del suo tempo come scrittore televisivo diventa il suo prossimo impegno, che si presta molto bene alla stranezza intellettuale a cui Remedy si è rivolto sempre di più. di più dal Control del 2019.

In un episodio intitolato Fan Number One, la cameriera, che assomiglia a Rose Marigold ma non è letteralmente lei, si allontana dal suo turno al Nite’s Diner (un’eco di Oh, Deer Diner) per salvare il suo amante, un autore di best-seller. . L’episodio inizia con un filtro rosa shocking e un monologo sarcastico narrato da una cameriera, con l’eroina che offre ai suoi affezionati clienti un delizioso caffè e “davvero ottimi consigli”.

Non conosce tutti i clienti per nome, ma stranamente ha un livello di intimità con ognuno di loro, con i sottotitoli che si riferiscono scherzosamente ai nomi degli oratori come Lady With Seven Corgis e Guy Who Works With Computers. L’idilliaca apertura viene rapidamente spazzata via da una demo di 12 minuti che inizia con tanta dolcezza e termina con la pistola di The Waitress che spara oltre una dozzina di colpi scattati sulla riva del Lake Cauldron.

Per i giocatori che stanno giocando a questi episodi mentre sperimentano il gioco base per la prima volta e scoprono i televisori che li portano, il cambiamento di tono potrebbe causare infortuni, e questo è intenzionale.

“Provenendo da cinque anni di lavoro sul survival horror, sì, lo sai [let us] “Divertiti un po’ con questo”, ha detto il direttore del gioco Kyle Rowley. “Abbiamo parlato di come il gioco base sia molto importante dal punto di vista narrativo, di tutto [must] Comunicare insieme e dare un senso. Quindi abbiamo avuto molte idee del tipo: “Questa è una grande idea, ma non ha senso nel contesto di ciò che stiamo cercando di fare”. Mentre a questo punto diciamo “Sembra fantastico”. Mettiamolo giù.”

“E mi piace il modo in cui questo ci dà la possibilità di esplorare diversi temi che abbiamo stabilito in precedenza ma su cui poi facciamo affidamento”, ha aggiunto la level designer Natalie Janke. “Adoro Rose, quindi interpretare un personaggio ispirato a lei, la cameriera, è una bella fantasia di potere, perché penso che fare la cameriera sia probabilmente un lavoro meno affascinante di quello di archivista dell’FBI o di autore di best-seller, ma è una fantasia di potere che molti di noi si identificano davvero. e importante per qualcuno.

Inserendo volti familiari nell’inquadratura di Alan Wake 2, il mondo di Remedy Connected Universe continua a svolgersi in modi inaspettati.

Galleria

Ciascuno degli altri due episodi porta anche i suoi tocchi distinti. In North Star, i giocatori controlleranno The Sibling, che assomiglia a Jesse Faden di Control, mentre cerca suo fratello in quello che lo scrittore capo Clay Murphy ha descritto come il “più spaventoso” del trio. La sinossi si legge come Control, che si presterebbe alla teoria dei fan secondo cui Alan ha creato gli eventi di Control, anche se il direttore creativo Sam Lake mi ha detto proprio l’anno scorso che Remedy non aveva intenzione di dire che la storia di Control è nata fedelmente dalla mente di Alan. . Ciò suggerisce che questa divertente versione speculare della protagonista di Control e gli eventi che vivrà nel DLC non sono pensati per essere presi Anche Letteralmente, non di Jesse Faden, almeno.

Forse nessun episodio sembra più dipendente dal fan service di Time Breaker dal sapore fantascientifico, che illustra perfettamente come sarà questo DLC. In esso, i giocatori assumono il ruolo dell’attore Sean Ashmore – sì, interpreta se stesso – che interpreta un personaggio chiamato The Actor, un’eco di Tim Breaker di Alan Wake 2, che è lui stesso – i fan potrebbero obiettare, comunque – un’eco di Quantum. Break è Jack Joyce. In questo episodio, l’Attore deve “rintracciare il Maestro dei Molti Mondi” e impedirgli di uccidere le numerose versioni dell’Attore che esistono nello spazio-tempo.

Per i nerd come me, questo suona sicuramente come un’allusione a Jack Joyce e Martin Hatch (ora confermato come Warlin Door in Alan Wake 2). Secondo una possibile lettura della sceneggiatura, questo potrebbe rendere Time Breaker una quasi continuazione o addirittura un epilogo di Quantum Break, un IP con cui Remedy non può effettivamente lavorare ma che si estende comunque alle storie esistenti di Remedy Connected Universe. Ma il team dice che, anche se alcuni fan potrebbero guardare a un capitolo così conclusivo per Jack Joyce, non è esattamente quello che sta succedendo.

“Penso che tecnicamente possano farlo [theory-craft that]“Ma devono guardare davvero da vicino”, ha detto Murphy. “Dopo aver giocato agli episodi, vedrai, ma non c’è molto tessuto connettivo diretto e sequenziale tra queste storie e forse gli elementi che contengono sono ispirati da me, sono sicuro che leggerò questa teoria su Reddit un certo punto, ma lo sottovoterò.

E ha ragione; Le teorie dei fan fluiranno qualunque cosa accada, come sempre da Alan Wake del 2010. Viene con il territorio e fa parte del divertimento. “Ne ho già parlato in passato, ma quando vediamo video o post speculativi di persone su Reddit o articoli, a volte li guardiamo e diciamo: ‘Si sbagliano di grosso’ oppure ‘Beh, in un certo senso stanno arrivando da qualche parte, ‘” mi ha detto Rowley. “Ma sai, penso che ci piaccia. Come studio, molte delle nostre storie sono guidate dal mistero e, anche internamente, alcune persone dicono: ‘Che diavolo sta succedendo qui?’

Mi sono chiesto ad alta voce e se Remedy, basandosi sulla teoria dei fan, avesse fatto tutto bene e risolto il caso prima che Remedy potesse svelarlo attraverso i suoi numerosi giochi interconnessi? Lo troveranno sgonfiante o stimolante? “Non penso che sia possibile per loro risolvere questo caso, quindi non c’è bisogno di preoccuparsi”, ha detto con sicurezza Rulie.

Il DLC di Alan Wake 2 verrà lanciato domani, 8 giugno, per coloro che possiedono la Deluxe Edition del gioco su Xbox Series Il rilascio del secondo DLC, The Lake House, è attualmente previsto per ottobre. È in arrivo una versione fisica, così come un’edizione da collezione di Limited Run.