Il documentario Disney+ dei Beach Boys racconta decenni di storia

No ragazzi della spiaggia E “I ragazzi da spiaggia” – il nuovo documentario in uscita venerdì su Disney+ – parla di mescolare una gamma di suoni.

I tre fratelli Wilson – BrianE Karl e Dennis… con suo cugino Mike amore e il suo amico Al Jardine, rivoluzionarono il canto di gruppo con il loro sound della California del sud che illuminò gli anni ’60 con canzoni come “I Getaround”, “Good Vibrations” e “God Only Knows”.

Nel suo documentario su di loro, il regista Frank Marshall ha preso le storie spesso raccontate dei sessant’anni di angoscia e armonia della band e ha cercato di renderle più ampie e luminose, fondendo quanti più suoni possibile.

“Era una combinazione di tutto”, ha detto Marshall all’Associated Press in un’intervista congiunta con Love e Jardine in uno studio di registrazione a Hollywood. “È una combinazione non solo della storia familiare, ma anche di una combinazione di armonie. Se togliessi un elemento, non avresti i Beach Boys.”

Love, 83 anni, ha detto che il Progetto Marshall è stato uno “sforzo enorme” per tutti i soggetti coinvolti e che “non avevano mai fatto così tanta promozione in tutta la nostra vita”.

“Questo ragazzo qui, Frank, è in grado di prendere tutta questa ridicola quantità di informazioni e trasformarle in un documentario coerente e affascinante che offre non solo uno sguardo agli individui, ma all’impatto collettivo”, ha detto.

Il film include nuove e approfondite interviste con il cantante Love e il chitarrista Jardine, 81 anni. Attinge da numerose interviste d’archivio per fornire il punto di vista del cantante e chitarrista Carl Wilson, morto di cancro nel 1998 all’età di 51 anni, e del cantante e batterista Dennis. Wilson, che aveva 39 anni quando annegò in un porto nell’area di Los Angeles nel 1983, e il loro fratello maggiore Brian, la mente del suono della band.

Brian Wilson, 81 anni, appare attualmente nel film di Marshall, inclusa una scena emozionante alla fine, i cui dettagli rimangono completamente intatti. Ma il recente declino mentale ha portato i suoi cari a fondare A La sua tutela giudiziaria Ha lasciato i suoi contributi limitati.

Spesso, l’ammirazione dei media per la musica del gruppo si concentra interamente sul figlio maggiore, Wilson, che possiede quella che molti considerano la sua impareggiabile immaginazione e innovazione musicale. Il documentario di Marshall non cerca di sminuire il suo genio, ma sottolinea che non era solo.

Raramente viene riconosciuto, ad esempio, che Love ha scritto i testi di dozzine di canzoni, tra cui “I Getaround”, “California Girls”, “Help Me Rhonda” e la dolcemente poetica “Good Vibrations”, scritta in macchina il Verso la sessione di registrazione: “Adoro i vestiti colorati che indossa e il modo in cui la luce del sole gioca sui suoi capelli.”

Il padre di Wilson e primo manager della band, Maury Wilson, in uno dei tanti momenti di cattiva gestione fotografati, vendette il catalogo di canzoni dei Beach Boys per $ 700.000 nel 1969 senza consultare i membri della band, lasciando il nome di Love come azionista.

“È difficile quando tuo zio vende le tue canzoni senza darti alcun credito”, ha detto Love all’AP. Ha colpito duramente Brian. Ma, ha aggiunto Love, “Il lato positivo è che ho contribuito. Mio cugino e io abbiamo scritto delle grandi canzoni insieme”.

La vendita clandestina ha portato i diritti della canzone a diventare una giungla intricata che per anni ha impedito a Marshall – che ha prodotto documentari simili sui Bee Gees nel 2022 e su Carole King e James Taylor nel 2020 – di realizzare il film Beach Boys che aveva a lungo sognato. . A. Ma il recente acquisto dei diritti da parte del suo amico Irving Azoff gli ha dato il via libera.

Il film di Marshall include anche le voci di David Marks, che fu per breve tempo membro del gruppo all’inizio; Bruce Johnston, che divenne un beach boy nel 1965; E fan famosi di diverse generazioni tra cui Don Was, Lindsey BuckinghamE Janelle Monae.

“The Beach Boys” non rifugge dai momenti soleggiati della loro storia, comprese le avventure di Dennis Wilson con la famiglia di Charles Manson (prima della loro reputazione di setta omicida) e il suo tuffo oscuro e devastante.

Affronta anche i problemi di salute mentale che hanno reso Brian Wilson incapace di fare musica per lunghi periodi e le aspre faide associate alla band che divennero faide familiari più ampie.

L’amore si trasforma in lacrime nel film quando parla della rottura con suo cugino Brian e del suo desiderio di dirgli che lo ama.

Anche i momenti felici sono tanti, soprattutto fin dai primi anni. Jardine si emoziona nel film quando parla dei ragazzi che fanno un’audizione a cappella per sua madre, cantando per lei un brano dei Four Freshmen e la prima canzone originale dei Beach Boys, “Surfin'”, così possono comprare strumenti e diventare una vera band. .

“Lavorava da Macy’s in fondo alla strada e guadagnava circa 300 dollari al mese”, ha detto Jardine all’AP. “Ci ha consegnato tutti e 300.”

Ciò renderebbe possibile la creazione dei Beach Boys, un nome che Jardine disse non gli era mai piaciuto.

Loew ha detto che cerca di mettere da parte l’amarezza e di concentrarsi su quei momenti.

“Voglio dire, conosciamo l’impatto della musica dei Beach Boys. L’hanno sentito in tutto il mondo”, ha detto “Abbiamo molto di cui essere grati piuttosto che rimpiangere”.

___

Questa storia è stata corretta per affermare che Dennis Wilson morì nel 1983 all’età di 39 anni, non nel 1984 all’età di 30 anni.