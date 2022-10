Il Dow aumenta, le grandi aziende tecnologiche vacillano: quali sono le prospettive per le azioni mentre gli investitori attendono la guida della Fed

La scorsa settimana ha fornito una storia di due mercati, con guadagni per il Dow Jones Industrial Average che ha impostato la metrica sulla buona strada per il miglior mese di ottobre di sempre, mentre i grandi pesi massimi della tecnologia hanno sofferto del crack che ha fatto ricordare ai veterani del mercato il crollo delle dot-com all’inizio anni 2000.

“Hai un tiro alla fune”, ha detto Dan Suzuki, vice chief investment officer di Richard Bernstein Advisors LLC (RBA), in un’intervista telefonica.

Per il settore tecnologico, in particolare i grandi nomi, gli utili hanno rappresentato un freno importante alla performance. Per tutto il resto, il mercato era in territorio di ipervenduto nel breve termine, mentre l’ottimismo stava crescendo al di sopra delle aspettative secondo cui la Fed e le altre principali banche centrali globali sarebbero state meno aggressive nell’inasprire la politica monetaria in futuro, ha affermato.

Confermando che è probabile che i titoli tecnologici continuino un lungo periodo di sottoperformance rispetto ai loro concorrenti dopo aver guidato il mercato al rialzo negli ultimi 12 anni, ha affermato Suzuki, una performance che ha limitato i guadagni elevati dopo l’inizio della pandemia di COVID-19 nel 2020.

Suzuki ha affermato che la RBA ha sostenuto che c’è stata una “grande bolla all’interno di parti chiave del mercato azionario da oltre un anno”. “Pensiamo che questo sia il processo di deflazione della bolla e pensiamo che probabilmente ci sarà altro da fare”.

Il Dow DJIA,

+ 2,59%

È aumentato di quasi 830 punti, o 2,6%, venerdì per terminare al massimo di due mesi e registrare guadagni settimanali di oltre il 5%. Il guadagno di ottobre dell’indicatore blue-chip è stato del 14,4% venerdì, il che segnerebbe il guadagno mensile più forte da gennaio. 1976 E il suo più grande rally di ottobre di sempre se continua fino alla chiusura di lunedì, secondo i dati di mercato del Dow Jones.

Nonostante sia stata una settimana difficile per molti dei più grandi mostri della Big Tech, l’high-tech Nasdaq Composite Company,

-8,39%

Venerdì i settori legati alla tecnologia hanno registrato un forte rimbalzo. L’high-tech Nasdaq ha registrato un guadagno settimanale di oltre il 2%, mentre l’S&P 500 SPX,

+2,46%

È in aumento di quasi il 4% per la settimana. Ma il Nasdaq ha sottoperformato il Dow ad ottobre, con un guadagno mensile del 5%. La performance del Dow Jones di 9,4 punti percentuali, superando il Nasdaq, è la più forte dal febbraio 2002.

Le grandi aziende tecnologiche hanno perso oltre 255 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato nell’ultima settimana. La società Apple. AAPL,

+ 7,56%

Sopravvissuto alla carneficina, rally venerdì mentre gli investitori sembravano a posto Rapporto guadagni misti. Una parata di guadagni deludenti ha fatto precipitare le azioni di Meta Platforms Inc. , affiliato a Facebook, META,

+ 1,29% E il

La società madre di Google Alphabet Inc. GOOG,

+ 4,30%

Google,

+ 4,41% E il

Amazon.com Inc. AMZN,

-6,80%

e Microsoft MSFT,

+ 4,02% .

Le cinque società messe insieme hanno perso $ 3 trilioni di valore di mercato quest’anno, secondo i dati di Dow Jones Market.

I rigorosi aumenti dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve e di altre importanti banche centrali quest’anno hanno penalizzato maggiormente i titoli tecnologici e di crescita, poiché il loro valore si basa sugli utili e sulle aspettative di flusso di cassa nel futuro. Il concomitante aumento dei rendimenti dei Treasury, che sono considerati privi di rischio, aumenta il costo opportunità di detenere attività più rischiose come le azioni. E più si allungano i profitti attesi, maggiore è il colpo.

L’eccessiva liquidità – una componente chiave di qualsiasi bolla – ha anche contribuito alla debolezza tecnologica, ha affermato Suzuki di RBA.

Gli investitori ora vedono un rischio emergente per i guadagni delle grandi società tecnologiche da un rallentamento generale della crescita economica, ha affermato Suzuki.

“Molte persone hanno l’idea che si tratti di titoli a crescita secolare e quindi immuni alla volatilità macroeconomica, il che non è affatto vero empiricamente se si guarda alla storia degli utili di questi titoli”, ha affermato.

La sovraperformance della tecnologia durante la recessione ispirata dal coronavirus potrebbe aver dato agli investitori l’impressione sbagliata, poiché il settore ha beneficiato delle circostanze uniche che hanno reso le famiglie e le imprese più dipendenti dalla tecnologia in un momento in cui i redditi stavano aumentando a causa dello stimolo fiscale del governo. In un tipico rallentamento, ha affermato, i profitti tecnici tendono ad essere molto sensibili dal punto di vista economico.

La riunione politica della Fed sarà l’evento principale della prossima settimana. Mentre gli investitori e gli economisti si aspettano in modo schiacciante che i responsabili politici forniscano altri 75 punti base, o 0,75 punti percentuali, di aumento dei prezzi quando la riunione di due giorni si concluderà mercoledì, crescono le aspettative che il presidente Jerome Powell suggerirà che un dicembre più piccolo potrebbe essere sul tavolo . .

Tuttavia, tutti e tre i principali indici sono ancora in mercati ribassisti, quindi la domanda per gli investitori è se il rimbalzo di questa settimana continuerà se Powell non riuscirà a segnalare uno spostamento al ribasso delle aspettative per l’aumento dei tassi della prossima settimana.

Questa prospettiva ha contribuito a sostenere i significativi guadagni di Dow Jones nell’ultima settimana, insieme a solidi guadagni da una serie di componenti, tra cui Leader economico globale Caterpillar Inc. gatto,

+3,39% .

Nel complesso, l’indice Dow ne ha beneficiato perché “tecnicamente troppo leggero, troppo pesante per l’energia e l’industria, e questi sono stati i vincitori”, Art Hogan, capo stratega del mercato presso B. Riley Wealth Management Dillo a Joseph Adenolfi di MarketWatch Venerdì. “Il Dow ha più vincitori, e questo è stato il segreto del suo successo.”

Nel frattempo, le prestazioni superiori dell’Invesco S&P 500 Equal Weight ETF RSP,

+ 2,08% E il

5,5% di aumento sulla settimana, rispetto alla capitalizzazione di mercato stimata di SPDR S&P 500 ETF Trust SPY,

+ 2,38% E il

Ha sottolineato che mentre la tecnologia potrebbe essere soggetta a ulteriori ribassi, “parti tradizionali dell’economia, compresi i settori che commerciano a valutazioni inferiori, si sono dimostrate resistenti da quando i mercati ampi sono rimbalzati quasi due settimane fa”, ha affermato Tom. Esai, fondatore di Sevens Report Research , in una nota di venerdì.

Ha scritto: “Tornando indietro, questo mercato e l’economia in generale hanno iniziato a ricordarmi il contesto 2000-2002, in cui una grave debolezza tecnologica ha colpito gli indicatori chiave, ma le parti tradizionali del mercato e dell’economia sono andate meglio”.

Suzuki ha affermato che gli investitori dovrebbero ricordare che “i mercati ribassisti segnalano sempre un cambiamento nella leadership” e che ciò significa che la tecnologia non prenderà il sopravvento quando inizierà il prossimo mercato rialzista.

“Non si può sostenere che abbiamo già un segnale e che il segnale ci sta dicendo che il prossimo ciclo non sarà come quello degli ultimi 12 anni”, ha detto.