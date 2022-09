Il Dow è caduto ed è tornato in un mercato ribassista



New York

Affari CNN

—



Il terzo trimestre sta volgendo al termine e gli investitori sono alla ricerca di un buon rilascio degli ultimi nove mesi. Le azioni sono scese giovedì, rinunciando a gran parte delle loro perdite Mercoledì grande guadagno. Il Dow È sceso di oltre 500 punti, o circa l’1,8%, nel commercio pomeridiano.

Il Dow è tornato Territorio del mercato orsodi 20% in meno che mai È stato istituito a gennaio. Il S&P 500Una delle misure più ampie della salute delle aziende americane è scesa del 2,3% giovedì e quest’anno è scesa di circa il 24%.

Pieno di tecnologia Composito Nasdaq Giove è in calo di oltre il 3% e nel 2022 è sceso anche più di Dow e S&P. Nei principali mercati azionari UK, Europa E Asia Anche quest’anno è fortemente diminuito.

Il mercato azionario Il trimestre ha avuto un inizio promettente, in rialzo a luglio. Ma i timori di inflazione, rialzi dei tassi, rendimenti obbligazionari in aumento e recessione sono tornati con una vendetta ad agosto e settembre.

UN Un calo delle richieste di sussidi di disoccupazione settimanali Giovedì ha spaventato gli investitori. Il mercato del lavoro rimane relativamente sano L’economia in generale si è contratta. I commercianti scommettono che la forza del mercato del lavoro eserciterà pressioni sulla Federal Reserve affinché aumenti i tassi di interesse in modo aggressivo quest’anno e per tutto il 2023.

Ma le azioni non sono state le uniche a scendere. È un mercato ribassista per tutto. Gli investitori hanno trovato pochi posti dove scappare e nascondersi quest’anno. I rendimenti obbligazionari sono aumentati, il che significa che i prezzi sono scesi. Pesa il reddito.

Le obbligazioni dovrebbero essere un rifugio sicuro durante le fluttuazioni economiche e di mercato. Ma due fondi obbligazionari popolari e ampiamente detenuti sono il Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF



(BND) e l’ETF iShares Core US Total Bond



(AGG)Entrambi sono in calo di quasi il 16% nel 2022.

Pensaci Oro Il posto migliore per uscire dalla tempesta? Il Prezzo del metallo giallo Quest’anno è in calo del 10%. E dimentica le criptovalute. Prezzi dei bitcoin Caduta da un dirupo, quasi il 60% entro il 2022.

Tuttavia, anche in questo brutale contesto di mercato ci sono alcuni vincitori. I prezzi del petrolio sono aumentati durante tutto l’anno a causa dei problemi di approvvigionamento in Europa a causa dell’invasione russa dell’Ucraina. Azienda energetica Chevron



(CVX) è Il titolo più performante del Dow Durante quest’anno Warren Buffett-Supporta il petrolio occidentale



(OXY) leader dell’S&P 500.

Azioni sanitarie, anche il settore della difesa, che di solito eccelle in tempi di crisi economica, ha ottenuto buoni risultati. Azienda farmaceutica Merck



(MRK)Biotecnologie Amgen



(AMGN) e l’assicuratore UnitedHealth



(UNH) Tutti sono in rialzo quest’anno, rendendoli i migliori titoli del Dow dopo Chevron.