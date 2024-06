Il Dow Jones è balzato mentre le azioni Nvidia sono scese del 6%, trascinando al ribasso il Nasdaq

L’appello comune a Wall Street per iniziare il 2024 era quello di prolungare il rally del mercato azionario.

Ma ciò non è in gran parte accaduto quest’anno, con la sola NVDA che rappresenta circa un terzo dei guadagni dell’S&P 500 quest’anno.

Mentre alcuni potrebbero Evidenziato di recente L’andamento positivo degli utili fino alla fine del 2024 potrebbe ancora sostenere l’espansione, ha scritto domenica in una nota Mike Wilson, chief investment officer di Morgan Stanley, che le sorprese al ribasso nei dati economici frenano qualsiasi espansione imminente. Wilson ha evidenziato il Citi Economic Surprise Index, che misura la misura in cui i risultati dei dati sono migliori delle aspettative.

L’indice è rimasto basso per gran parte del 2024 e ha appena raggiunto il livello più basso in più di un anno, sfatando la narrativa popolare di un’economia più forte del previsto che sostiene altre aree del mercato al di fuori delle società a grande capitalizzazione.

“Con l’accesso ai dati aggregati che diventa più flessibile su larga scala [year-to-date]“Diverse aree del mercato di bassa qualità ed economicamente sensibili sono rimaste indietro, mentre un ristretto elenco di aziende di alta qualità e di alto valore ha registrato risultati positivi”, ha affermato Wilson. “Meno attenzione all’inflazione e ai tassi di interesse.”

Pertanto, gli investitori si sono rivolti ad aziende che hanno prosperato nonostante l’aumento dei tassi di interesse e la lenta crescita economica. Ciò si estende oltre alcuni grandi nomi della tecnologia per includere altri titoli come Eli Lilly (LLY), Chipotle (CMG) e Costco (COST), che quest’anno hanno tutti facilmente sovraperformato l’indice S&P 500, ha osservato Wilson. Wilson ha detto che probabilmente non si estenderà ai penny stock a questo punto.

Ancora più importante, ha aggiunto Wilson, questo contesto può continuare senza che il mercato più ampio scenda al ribasso.

“È interessante notare che un intervallo ristretto non significa necessariamente scarsi rendimenti futuri”, ha scritto Wilson. “Il rendimento medio ponderato dell’indice dopo 6 mesi di letture in un intervallo ristretto è del 4%.”