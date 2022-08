Il Dow Jones perde più di 600 punti poiché gli investitori sono preoccupati per la prossima mossa della Fed

Commenta questa storia Sospensione

Wall Street ha vacillato lunedì, prolungando il pesante selloff della scorsa settimana, poiché gli investitori hanno ripreso a preoccuparsi dell’inflazione e del ritmo crescente degli aumenti dei tassi di interesse in vista del seminario economico annuale della Federal Reserve. Il Dow Jones Industrial Average ha chiuso la giornata a 33,063, in calo di 643 punti, ovvero dell’1,9%. Il più ampio S&P 500 è sceso del 2,1% per chiudere appena prima di 4138, mentre il Nasdaq, pesantemente tecnologico, ha spazzato via il 2,5% per chiudere a poco più di 12.381.

Le perdite arrivano dopo il pullback di venerdì, che ha interrotto la corsa estiva che ha regalato all’S&P 500 quattro settimane consecutive di crescita e lo ha sollevato dai minimi di metà giugno. In quel momento l’indice è entrato in un mercato ribassista, il che significa che ha perso il 20% del suo valore dall’ultimo picco. Resta da vedere se le recenti perdite siano temporanee o rappresentino un’inversione di tendenza.

“Sebbene alcuni rialzisti possano sperare che un rally estivo significhi che un mercato ribassista è alle nostre spalle, è importante tenere presente che rialzi del mercato ribassista come questo non sono rari”, ha affermato Larkin.

Il nervosismo del mercato di lunedì arriva mentre i funzionari della Federal Reserve si preparano a incontrarsi a Jackson Hole, negli Stati Uniti Simposio economico annuale. Gli investitori sono fortemente interessati a ciò che il presidente Jerome Powell potrebbe dire venerdì sull’inflazione e qualsiasi indicazione che la banca centrale potrebbe cambiare rotta nei suoi sforzi per combatterla. READ Guarda il nuovo ristorante galleggiante di Taco Bell che serve tacos dal cielo

L’incontro è separato dalle riunioni programmate regolarmente programmate dalla banca centrale, durante le quali il Federal Open Market Committee valuta le condizioni economiche e determina la politica monetaria, inclusa l’eventuale modifica dei tassi di interesse.

La costante ondata di vendite nel mercato azionario per la maggior parte del 2022 è stata strettamente collegata alla campagna della Fed per frenare la grave inflazione aumentando i tassi di interesse. Tassi più alti riducono la spesa, il che in teoria impedisce ai prezzi di aumentare rapidamente. La Federal Reserve alza i tassi di interesse quattro volte Quest’anno a tal fine, con altri tre incrementi previsti. Ma la banca centrale rischia anche di aumentare i tassi di interesse troppo rapidamente e di spingere l’economia in recessione.

Il recente rally del mercato azionario è stato trainato in gran parte dalla debole inflazione Da moderato a 8,5 per cento Il mese scorso grazie al calo dei prezzi del gas e dell’energia. Ma Powell ha osservato che la banca centrale dovrebbe vedere solide prove del fatto che i prezzi sono sotto controllo prima che cambino rotta.

Wayne Wicker, chief investment officer di MissionSquare Retirement, ha affermato che gli investitori ora si rendono conto che la Fed ha ancora molta strada da fare prima che l’inflazione scenda al suo obiettivo del 2%. Ciò indica che potrebbe essere in arrivo una maggiore volatilità del mercato.

“Penso che qui stiamo per entrare in un periodo di volatilità”, ha dichiarato alla CNBC Brenda Vengelo, chief investment officer di Sand Hill Global Advisors. “Abbiamo bisogno di più dati per darci maggiori indicazioni su quanto lontano deve spingersi la Fed”. READ Google sta licenziando un ingegnere del software che ha affermato che il suo chatbot AI è cosciente

Lunedì, gli investimenti ad alto rischio come i titoli meme e le criptovalute sono stati duramente colpiti, portando a enormi perdite per quegli asset speculativi.

Bed Bath & Beyond ha esteso la sua diapositiva, scendendo di un ulteriore 16,2%, a $ 9,24. La catena di elettrodomestici è in caduta libera da quando due importanti azionisti hanno liquidato le loro partecipazioni la scorsa settimana, cancellando la maggior parte del rally di agosto che l’ha portata sopra i 25 dollari per azione. AMC, un altro favorito dei piccoli investitori, è sceso del 42% lunedì dopo che il proprietario Regal Cinemas ha avvertito di una possibile dichiarazione di fallimento, evidenziando la lotta del settore per riportare gli spettatori dopo la pandemia. Anche le criptovalute hanno perso valore, con bitcoin in calo del 2,3% lunedì.

Le azioni Ford sono diminuite del 5% dopo che la casa automobilistica ha annunciato l’intenzione di tagliare 3.000 posti di lavoro come parte della sua transizione ai veicoli elettrici.

Nel frattempo, i mercati europei stanno anche valutando se i responsabili politici possano controllare l’inflazione senza rallentare troppo la crescita.

Anche in Europa, le banche centrali stanno frenando la politica monetaria per controllare l’inflazione, sebbene stiano aumentando i tassi di interesse a un ritmo più lento rispetto alle loro controparti statunitensi. La Banca d’Inghilterra di recente Consegnato Il più grande aumento dei tassi di interesse dal 1995, quando ha aumentato il tasso di interesse iniziale dello 0,5 per cento. Unione europea Amido Tariffe con un margine simile.

Gli analisti ritengono che si stiano muovendo con maggiore cautela, in parte perché il continente sta affrontando una crisi energetica legata all’invasione russa dell’Ucraina e al suo status di principale fornitore di gas naturale. Jeffrey Roach, capo economista finanziario di LBL, ha affermato che le prospettive di una recessione sono maggiori in Europa che negli Stati Uniti. READ Elon Musk ha definito ESG una truffa: il capo di Tesla ha fatto un favore agli investitori?

Lo Stoxx 600 paneuropeo ha perso quasi l’1% lunedì. Il DAX tedesco ha perso l’1,2%, il FTSE britannico dello 0,2%.

Nel frattempo, la Cina affronta una sfida diversa. L’economia vacillante del Paese ha visto un netto calo della crescita economica, causato in parte dalla politica “zero Covid”. Quincy Crosby, capo stratega globale di LPL Financial, ha affermato che l’ondata di caldo che sta avvolgendo gran parte del paese sta anche rallentando la produzione industriale.

La banca centrale del paese è ora in grado di tagliare i tassi di interesse per stimolare la crescita economica.