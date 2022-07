Il Dow Jones riflette sullo sfondo di un rapporto sull’inflazione calda; Amazon e Apple si radunano attorno ai profitti

Il Dow Jones Industrial Average ha invertito le prime perdite per aumentare venerdì mattina sulla scia di un rapporto sull’inflazione più caldo del previsto. e giganti della tecnologia unmazon.com (AMZN) E il mela (AAPL) dopo aver annunciato ottimi risultati sugli utili alla fine di giovedì.







X









azione amazzonica È aumentato dell’11% nel trading mattutino, mentre Le azioni di Apple sono spuntate 2,5% prima dell’apertura del mercato.

Altri fattori chiave per i guadagni includono venerdì mattina giganti dell’energia gallone (CVX) E il Exxon Mobile (XOM), Primo solare (FSLR) e Dow Jones Intel Corporation (INTC). Le azioni Chevron sono aumentate di circa il 4%, mentre le azioni Exxon sono aumentate di circa il 2%. First Solar ha guadagnato il 4%. Le azioni Intel sono scese dell’11% in seguito Stime gravemente mancanti per il secondo trimestre e previsioni al ribasso per l’intero anno.

Tesla (TSLA) è salito presto venerdì. in un altro luogo, Leader tecnologico Dow Jones Microsoft (MSFT) è aumentato dello 0,8%. mercato azionario oggi Aprire.

In un contesto di mercato azionario volatile, le azioni Dow Jones Salute Unita (Nazioni Unite) – Accanto Bellezza dell’ELFO (nano), Servizi quantistici (PWR), L’ultima bellezza (ULTA) E il Vertex Pharmaceuticals (VRTX) – Tra i titoli da tenere d’occhio. Tieni presente che la costante volatilità del mercato azionario è un motivo per rimanere più prudenti nonostante i recenti segnali di forza.

UnitedHealth e Vertex Classifica IBD I negozi. ELF e Ulta sono apparsi Il titolo di questa settimana è vicino alla barra della zona di acquisto.

Dow Jones oggi: rapporto sui rendimenti del Tesoro, sui prezzi del petrolio e sull’inflazione

Dopo l’apertura di venerdì, il Dow Jones Industrial Average è salito dello 0,2% e l’S&P 500 ha guadagnato lo 0,7%. Il Nasdaq, ad alto contenuto tecnologico, è salito dell’1,1% negli scambi mattutini.

entro Exchange Traded FundsNasdaq 100 Invesco QQQ Trust Tracker (QQQ) è aumentato dell’1,1%. e l’ETF SPDR S&P 500 (spiare) è aumentato dello 0,7%.

Il rendimento dei Treasury a 10 anni è salito al 2,71% venerdì mattina, recuperando parte del calo di giovedì al 2,68%. Questa settimana, il rendimento del Tesoro decennale ha raggiunto il livello più basso dall’inizio di aprile. Nel frattempo, i prezzi del petrolio negli Stati Uniti hanno continuato a riprendersi, con i future sul greggio West Texas Intermediate in rialzo di oltre il 2% per scambiare vicino a $ 99 al barile.

Venerdì mattina è stato pubblicato l’indicatore di inflazione preferito dalla Fed, con l’indice PCE in rialzo dell’1% a giugno e un aumento annuo del 6,8%, entrambi numeri più caldi delle stime di Econoday. Il reddito personale è aumentato dello 0,6% a giugno, leggermente al di sopra delle stime.

Il PCE Price Index è una misura dell’inflazione negli Stati Uniti, che tiene traccia della variazione dei prezzi di beni e servizi acquistati dai consumatori in tutta l’economia.

rialzo del mercato azionario

Il trend rialzista del mercato azionario ha ignorato il segnale di stagnazione giovedì, con il Dow Jones Industrial Average e l’S&P 500 che hanno guadagnato rispettivamente l’1% e l’1,2%. Il Nasdaq, ad alto contenuto tecnologico, è salito dell’1,1%. Small cap Russell 2000 è aumentato dell’1,3%.

Immagine grande della colonna del giovedì Ha commentato: “Usa ogni acquisto come feedback sull’attuale forza del rally del mercato. Non farti prendere dal panico se perdi i primi due breakout. Se il trend rialzista del mercato azionario è reale, ci sarà tutto il tempo per acquistare azioni e fare Questa è una strategia importante perché i precedenti follow-up sono falliti Quest’anno gli anticipi sono stati tagliati.

Se sei nuovo di IBD, considera di dare un’occhiata a sistema di scambio di azioni E il PUÒ SLIM Nozioni di base. Si distingue schemi grafici È una chiave per la guida agli investimenti. IBD offre una vasta gamma di Liste di crescita delle scorteCome classifica E il Swing Trader.

Gli investitori possono anche creare elenchi di controllo, trovare aziende vicino a un profilo punto di acquistoo sviluppare schermate personalizzate in Mercato IBD Smith.

Quattro titoli Dow Jones da tenere d’occhio in questo momento

Azioni Dow Jones da tenere d’occhio: UnitedHealth

gigante dell’assicurazione sanitaria Classifica IBD Il titolo UnitedHealth è vicino all’intervallo di acquisto al di sopra del suo punto di acquisto di doppia base con un livello di 518,80 punti dopo il guadagno dell’1,3% di giovedì, secondo Mercato IBD Smith Analisi del grafico. Le azioni sono scese venerdì.

Stock delle Nazioni Unite Mostra un valore solido di 94 su 99 perfetto Classificazione dei composti IBD, per ogni Controllo delle scorte di IBD. Gli investitori possono utilizzare il rating composito IBD per valutare facilmente la qualità delle metriche fondamentali e tecniche di un titolo.

4 titoli in crescita da tenere d’occhio a CurSrally del mercato azionario

I migliori titoli da tenere d’occhio: ELF, Quanta, Ulta, Vertex

ELF Beauty circa l’1% in meno di 33,54 punti di acquisto in a tazza con manico Dopo due giornate di vittorie consecutive. Il Linea RS Ha raggiunto un nuovo massimo la scorsa settimana, segno di una sovraperformance del mercato azionario. Le azioni di ELF sono scese dello 0,6% venerdì.

Quanta Services è scoppiata in modo decisivo dopo un punto di acquisto di 138,56 per una base di coppa con maniglia durante l’aumento dell’8,45% di giovedì, secondo Mercato IBD Smith Analisi del grafico. Le azioni sono aumentate di quasi l’1% venerdì.

IBD Big Cap 20 stock Ulta Beauty sta costruendo una base piatta a 429,58 punti di acquisto, spostandosi ulteriormente al di sopra della linea dei 50 giorni dopo essere aumentato dell’1,35% giovedì. La regola arriva sulla scia del fallito breakout di entrare in coppa con il manico 426.93 a giugno. Venerdì le azioni Ulta sono scese dell’1,5%.

Classifica IBD Vertex Pharmaceuticals sta testando il supporto di circa 279,23 punti di acquisto di tazze di maniglie, nonché la linea di 50 giorni in mezzo alla perdita del 2,15% di giovedì. Le azioni Vertex sono aumentate dello 0,3% venerdì.

Unisciti agli esperti IBD mentre analizzano i titoli leader nell’attuale rally del mercato azionario su IBD Live

Azioni Tesla

Le azioni Tesla sono aumentate di un altro 2,2% giovedì, aggiungendosi al balzo del 6,2% di mercoledì. Le azioni sono al livello più alto dall’inizio di maggio, ma sono ancora quasi il 32% al di sotto del loro massimo di 52 settimane.

Le azioni sono aumentate venerdì mattina.

Leader del Dow Jones: Apple e Microsoft

entro azioni Dow JonesGiovedì le azioni Apple sono aumentate dello 0,4% e stanno costruendo un cuscino sopra la linea dei 50 giorni dopo il movimento al rialzo delle ultime settimane. Ora, le azioni stanno cercando di riconquistare la linea dei 200 giorni a lungo termine, che si profila come un livello di resistenza da tenere d’occhio. Le azioni di Apple sono aumentate di oltre il 2% venerdì mattina dopo i risultati degli utili della società.

Microsoft è avanzato del 2,85% giovedì, in rialzo per il secondo giorno consecutivo. Il titolo ha chiuso di circa il 21% dal massimo di 52 settimane. Il trading di Microsoft è aumentato dello 0,8% nel trading mattutino.

Assicurati di seguire Scott Lehtonen su Twitter all’indirizzo Incorpora il tweet Ulteriori informazioni sullo sviluppo delle azioni e sul Dow Jones Industrial Average.

Potrebbe piacerti anche:

I migliori titoli in crescita da acquistare e tenere d’occhio

Scopri come cronometrare il mercato con la strategia di mercato ETF di IBD

Trova i migliori investimenti a lungo termine con i leader a lungo termine IBD

MarketSmith: ricerca, grafici, dati e formazione in un unico posto

Come trovare titoli in crescita: perché IBD semplifica la ricerca dei titoli migliori