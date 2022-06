Il Dow Jones si tuffa mentre le mele si sbriciolano; Le azioni di Tesla stanno scendendo come fa Elon Musk

Il Dow Jones Industrial Average è diminuito dopo un rapporto sull’occupazione più forte del previsto. mela (AAPL) sono stati i più colpiti. Tesla (TSLA) del 9% dopo che il CEO Elon Musk ha annunciato un adeguamento della forza lavoro. Amazon (AMZN) era in declino anche dopo le dimissioni di un dirigente chiave.

Il volume è stato inferiore sia al Nasdaq che al New York Stock Exchange rispetto allo stesso momento di giovedì, il che fa parte del sollievo.

Nel frattempo, il rendimento del titolo del Tesoro decennale di riferimento è salito di quattro punti base al 2,96%. I future sul greggio West Texas Intermediate sono aumentati di quasi il 2% a poco meno di $ 119 al barile.

Le azioni sono state punite dopo che i nuovi dati del Dipartimento del Lavoro hanno mostrato l’economia statunitense Ha aggiunto 390.000 posti di lavoro a maggio. Ciò ha superato la stima di 325.000 economisti. Il tasso di disoccupazione si è attestato al 3,6%.

“Il recente rapporto sull’occupazione ha mostrato un rallentamento della crescita dell’occupazione (rispetto al dato di aprile) e il potenziale allentamento dell’inflazione, ma mantiene comunque la porta aperta alla Fed per continuare la sua spinta ad aumentare i tassi oltre l’estate”, ha affermato Edward Moya, capo analista di mercato di Oanda. Nota ai clienti.

Scorri il Nasdaq mentre combatti contro i Cappellini

Alle 13:30 ET, il Nasdaq era in ribasso di oltre il 2,4%, ma si è allontanato dai minimi della giornata. tecnologia dei micron (mo) era in notevole ritardo poiché è sceso di circa il 7%.

L’S&P 500 era lontano dai suoi minimi, scivolando di circa l’1,5%. American Airlines (AAL) ha sofferto qui in quanto è diminuito di circa il 7%.

sterlina siriana I settori sono stati prevalentemente negativi. La discrezione dei consumatori e la tecnologia sono state le aree più colpite. L’energia è stato l’unico fattore positivo poiché il petrolio ha continuato a salire.

Gli investitori a piccola capitalizzazione stavano combattendo contro orsi affamati. Russell 2000 era inferiore all’1%.

Tuttavia, in confronto, i titoli growth sono rimasti abbastanza resilienti. L’Innovatore IBD 50 ETF (cinquanta), che è un leader nei titoli di crescita, è lontano dai suoi minimi poiché è scivolato parzialmente al ribasso.

Dow Jones oggi: le azioni Apple sono scese

Il Dow Jones Industrial Average è stato il migliore tra i principali indici, ma ha comunque perso circa 279 punti, ovvero poco meno dell’1%.

Il titolo Apple è stato il peggiore dell’indice blue-chip, in calo di quasi il 4%. Era basso per la giornata, però. Il titolo AAPL è ancora al di sotto delle sue principali medie mobili e ora sta testando il supporto sulla linea dei 10 giorni, Secondo MarketSmith.

Chip gigante Intel Corporation (INTC) è rimasto molto indietro, in calo di oltre il 2%.

Larva (gatto) è stato più luminoso poiché ha guadagnato più dell’1%. Le azioni dei produttori di macchine edili puntano a salire e ad allontanarsi Media mobile a 50 giorni.

Le azioni Tesla crollano mentre Elon Musk taglia i posti di lavoro

Il crollo di Tesla nel 2022 è peggiorato ulteriormente venerdì quando il titolo è crollato del 9%. Questo passo è arrivato alla grande.

Lo stock di veicoli elettrici è stato duramente colpito dopo che il CEO Elon Musk ha detto ai dipendenti via e-mail che il 10% dei dipendenti stipendiati sarebbe stato licenziato, ha riferito Reuters.

“Tesla ridurrà il numero di dipendenti pagati del 10% perché stiamo diventando sovraffollati in molte aree”, ha affermato Musk nella sua lettera. “Si noti che questo non si applica a chiunque costruisca effettivamente automobili, batterie o installi energia solare”.

Ha anche affermato che la società aumenterà il numero dei suoi dipendenti con salario orario.

Viene dopo che Musk ha detto di avere “una pessima sensazione” riguardo all’economia.

In precedenza ha anche affermato su Twitter che i dipendenti che non sono disposti a trascorrere almeno 40 ore in ufficio a settimana possono “fingere di lavorare altrove”.

Le azioni Tesla sono crollate sotto Media mobile esponenziale a 21 giorni Ora sta testando il supporto sulla linea dei 10 giorni. È miglia al di sotto delle sue principali medie mobili.

Anche le azioni Tesla sono lontane dal trend attuale unire registrazione 1.208,10, L’analisi di MarketSmith mostra.

Le azioni Amazon cadono come livelli esecutivi chiave

Le azioni di Amazon hanno subito un duro colpo dopo aver annunciato che un CEO chiave si sarebbe dimesso.

La società ha dichiarato in una dichiarazione che Dave Clark, CEO del settore consumer mondiale dell’azienda, si dimetterà a partire dal 1 luglio. È stato nel gigante dell’e-commerce negli ultimi 23 anni.

Clark è stato un importante braccio destro per il CEO dell’azienda Andy Gacy. È stato una figura chiave nell’espansione della vasta rete logistica di Amazon. Un’alternativa che non è stata ancora nominata.

“Gli ultimi anni sono stati tra i più impegnativi e imprevedibili che abbiamo incontrato nella storia del business dei consumatori di Amazon e apprezzo particolarmente la leadership di Dave in quel periodo”, Gacy ha detto in un post sul blog.

Clark ha detto in un tweet su Twitter che era tempo di “ricostruire” dopo un incarico produttivo in Amazon. Ha anche detto di essere fiducioso che la sua squadra fosse “preparata ad avere successo” al suo posto.

Le azioni Amazon sono scese di circa il 2,5%. A 2441, le azioni sono scambiate con il 35% di sconto sul loro massimo di 52 settimane a 3773. Sembra che AMZN sia pronta a porre fine a una serie di vittorie consecutive di sei sessioni. AMZN è ancora timido delle sue principali medie mobili, in particolare la media a 50 giorni e la linea a 200 giorni.

Out Dow Jones: 2 voci di test delle azioni della classifica

Un paio di azioni Leaderboard sono riuscite a passare acquistare punti Nel mezzo di un duro lavoro.

Il gioco sul gas naturale New Fortress Energy sta attraversando una fase di breakout, anche se ora è scambiato quasi in modo piatto. Ciò significa che ora si trova al di sotto della zona di acquisto dopo averla attraversata per entrare nel modello di consolidamento a 49,40.

Tuttavia, l’esposizione al titolo è stata aumentata nell’elenco dei titoli più grandi della classifica. È tra i primi 2% delle azioni in base all’andamento dei prezzi negli ultimi 12 mesi.

NFE mira a diventare il fornitore di energia a zero emissioni di carbonio numero uno al mondo, aiutando i clienti a convertire o costruire impianti a gas

Anche il gioco difensivo di Northrop Grumman è appena al di sotto del suo ingresso dopo aver battuto a base a tazza con manico. Il punto di acquisto ideale è 477,36.

Big Money ha preso il titolo ultimamente. In tutto, i fondi attualmente detengono il 49% delle azioni.

Segui Michael Larkin su Twitter all’indirizzo Incorpora il tweet Ulteriori informazioni sui titoli di crescita e sull’analisi.

