Il famoso regista Bob Rafelson, regista della nuova era di Hollywood, muore all’età di 89 anni

È morto Bob Rafelson, la figura influente della nuova era della Hollywood degli anni ’70, candidato a due Oscar per “Five Easy Pieces”. Aveva 89 anni.

Sua moglie, Gabriel Turek Rafelson, ha detto che Rafelson è morto nella sua casa di Aspen sabato notte tra la sua famiglia.

Raffelson è stato responsabile della co-creazione del gruppo fantasy pop e della serie televisiva “The Monkees” insieme al compianto Bert Schneider, che ha vinto un Emmy come miglior serie comica nel 1967.

Ma è forse meglio conosciuto per il suo lavoro durante l’era della New Hollywood, che ha visto un classico sistema di studio lasciare il posto a una gamma di giovani voci ribelli e nuovi stili di regia, e ha contribuito ad attrarre talenti come Martin Scorsese, Brian De Palma, Francis Ford Coppola e Steven Spielberg.

Raffelson ha diretto e co-scritto “Five Easy Pieces”, su un pianista di classe superiore che desiderava una vita più da colletto blu, e “The King of Marvin Gardens”, su un conduttore di talk show radiofonico depresso a tarda notte. Entrambi i film erano interpretati da Jack Nicholson ed esploravano i temi del sogno americano in dissolvenza. Five Easy Pieces ha ottenuto due nomination all’Oscar Raffelson nel 1971, per il miglior film e la sceneggiatura.

Ha anche prodotto classici della New Hollywood tra cui “The Last Picture Show” di Peter Bogdanovich e “Easy Rider” di Dennis Hopper.

Rafelson è stato nominato per due Oscar per “Five Easy Pieces”. Colombia Immagini/Album

Coppola una volta lo ha descritto come “uno dei più importanti direttori della fotografia del suo tempo” e tra i suoi ammiratori ci sono Quentin Tarantino e Wes Anderson.

Rafelson è nato a New York City ed era un lontano parente dello sceneggiatore di “The Jazz Singer” Samson Rafelson, che ha detto di essere interessato al suo lavoro. A Dartmouth ha anche stretto amicizia con il leggendario sceneggiatore Buck Henry.

Ha sviluppato il suo interesse per il cinema giapponese ei film di Yasujiro Ozu, in particolare “Tokyo Story”, mentre prestava servizio nell’esercito degli Stati Uniti in Giappone.

Raffelson è stato responsabile della co-creazione del gruppo fantasy pop e della serie TV “The Monkees”. HBO / album

Dopo essersi diplomato al college, Raffelson ha sposato la sua fidanzata del liceo, che avrebbe lavorato come scenografo nel suo e in altri film. Ha esordito nell’intrattenimento in televisione, scrivendo in programmi come “The Witness” e “The Greatest Show on Earth”.

Ma “Monkees” è stato il suo primo grande successo. Ha detto che l’idea per The Monkees è antecedente ai Beatles e alla commedia musicale “A Hard Day’s Night”, ma si è rivelato essere un buon momento quando è stato presentato in anteprima sulla NBC nel 1966. È durato due anni e ha permesso a Raffelson di prendere una pugnalata a se stesso.

The Monkees ha anche fatto il suo debutto alla regia, “Head”, che sarebbe stata la prima di molte collaborazioni con Nicholson.

“Potrei aver pensato di aver iniziato la sua carriera, ma penso che abbia iniziato la mia carriera”, ha detto Nicholson a Esquire nel 2019.

Raffelson era molto orgoglioso del suo film del 1990, Mountains of the Moon, un film biografico che racconta la storia di due esploratori, Sir Richard Burton e John Hanning Speck, alla ricerca della sorgente del Nilo, ha detto sua moglie.

Ha detto che le avventure di Raffelson in luoghi come Marocco, India, Sud-est asiatico, Messico e Guatemala hanno influenzato il suo lavoro.

“Non amava altro che scomparire in strane tasche del mondo”, ha detto Taurek Rafelson.

Rafelson ha lasciato Hollywood due decenni fa per concentrarsi sulla crescita di due figli con Toric Rafelson, Ethan e Harper ad Aspen. Lui e la sua prima moglie, Toby Rafelson, ebbero anche due figli, Peter e Julie, che morirono nel 1973 quando lei aveva dieci anni.