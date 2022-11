Il football americano ha cancellato brevemente il simbolo dalla bandiera dell’Iran ai Mondiali

DOHA, Qatar (AP) – La federazione calcistica degli Stati Uniti ha mostrato brevemente la bandiera nazionale dell’Iran senza l’emblema della Repubblica islamica sui social media, una mossa che ha sostenuto i manifestanti in Iran. Coppa del Mondo Gara martedì.

In risposta, il governo iraniano ha accusato gli Stati Uniti di rimuovere il nome di Dio dalla sua bandiera nazionale.

La decisione del calcio americano aggiunge un’altra tempesta politica alla prima Coppa del Mondo del Medio Oriente, che gli organizzatori speravano sarebbe stata risparmiata dalle polemiche fuori dal campo.

Gli Stati Uniti affrontano l’Iran in una partita cruciale della Coppa del Mondo che è già stata caricata da decenni di inimicizia tra i due paesi e proteste a livello nazionale che sfidano il governo teocratico di Teheran.

La federazione calcistica degli Stati Uniti ha dichiarato domenica mattina in una dichiarazione di aver deciso di abbandonare la bandiera ufficiale sui suoi account sui social media per mostrare “il sostegno alle donne in Iran che lottano per i diritti umani fondamentali”.

L’account Twitter della squadra maschile degli Stati Uniti mostrava lo stendardo competitivo della squadra nella fase a gironi, mentre la bandiera iraniana mostrava solo i suoi colori verde, bianco e rosso. Lo stesso può essere visto in uno dei suoi record Facebook E Account Instagram Imposta il numero totale di punti finora nel suo gruppo.

Entro domenica pomeriggio, la normale bandiera con il logo è stata ripristinata mentre aumentava l’attenzione sul banner di Twitter.

“Vogliamo mostrare il nostro sostegno alle donne in Iran 24 ore al giorno con la nostra grafica”, ha affermato la federazione.

Federazione calcistica americana Esposta la bandiera ufficiale iraniana Un grafico che mostra la posizione del Gruppo B sul suo sito web.

L’assenza del simbolo ha scatenato mesi di proteste contro il governo iraniano Il 16 settembre la morte della 22enne Mahza AminiÈ stato arrestato dalla polizia morale del paese.

Almeno 450 persone sono state uccise e più di 18.000 arrestate dall’inizio delle proteste, secondo gli attivisti per i diritti umani in Iran, un gruppo di difesa che segue le manifestazioni.

L’Iran non rilascia dati sulle vittime o sugli arresti da mesi e ha accusato le proteste di essere alimentate da nemici all’estero, compresi gli Stati Uniti, senza fornire prove.

Secondo il Gruppo per la protezione dei giornalisti, Teheran ha limitato l’accesso alla stampa e ha arrestato più di 63 giornalisti e fotografi dall’inizio delle proteste, rendendo sempre più difficile coprire i disordini.

La missione dell’Iran presso le Nazioni Unite e la sua federazione calcistica non hanno risposto a una richiesta di commento da parte dell’Associated Press. Mentre i commenti si diffondevano online, la televisione di stato iraniana ha descritto la federazione statunitense come “rimozione del simbolo di Allah” dalla bandiera iraniana.

L’agenzia di stampa semi-ufficiale iraniana ISNA ha citato Safiollah Fagahanpour, un consigliere della Federcalcio iraniana, secondo cui “le azioni intraprese riguardo alla bandiera della Repubblica islamica dell’Iran sono contrarie alle leggi delle competizioni FIFA”.

“Devono assumersi la responsabilità”, ha detto Fagahanpour, “ovviamente vogliono danneggiare l’efficacia dell’Iran contro gli Stati Uniti facendo questo”.

L’emblema della Repubblica islamica, disegnato nel 1980, è costituito da quattro archi con una spada tra di loro. Ciò riflette il detto islamico: “Non c’è dio all’infuori di Dio”. È come un tulipano o un loto.

Nella parte superiore e inferiore della bandiera ci sono anche 22 iscrizioni, “Dio è grande”, che onorano la data della Rivoluzione islamica nel calendario persiano.

La bandiera è diventata un argomento controverso ai Mondiali. Espliciti sostenitori filogovernativi lo hanno respinto e hanno gridato a coloro che manifestavano contro la morte di Amini. Altri al corteo hanno sventolato il leone e la bandiera del sole dell’Iran, il simbolo del suo ex sovrano, il defunto Shah Mohammad Reza Pahlavi.

L’ultima partita dell’Iran contro il Galles vedrà ingenti forze di sicurezza. Nella capitale Teheran, dopo la vittoria del Galles, la polizia antisommossa – le stesse forze che reprimono le proteste – ha sventolato la bandiera iraniana, facendo infuriare i manifestanti.

Lo scrittore dell’Associated Press Ronald Blum ha contribuito a questo rapporto.

Segui John Gambrell su Twitter all’indirizzo www.twitter.com/jongambrellAP.