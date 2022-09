Il forte rapporto sull’occupazione di agosto lascia sul tavolo un altro massiccio aumento dei tassi della Fed a settembre

noi crescita del lavoro Ad agosto, ma l’occupazione probabilmente è rimasta abbastanza sana il mese scorso da consentire alla Federal Reserve di accettare un altro massiccio aumento dei tassi quando si riunirà alla fine di questo mese.

Il Dipartimento del lavoro ha dichiarato nel suo rapporto mensile sulle buste paga pubblicato venerdì che i datori di lavoro hanno aggiunto 315.000 posti di lavoro ad agosto, in linea con i 300.000 previsti dagli economisti di Refinitiv. Questo rappresenta il profitto mensile più basso da aprile 2021 ed è un calo significativo rispetto al salto di 526.000 registrato a luglio.

Nel frattempo, il tasso di disoccupazione è salito inaspettatamente al massimo in sei mesi del 3,7% con l’aumento del tasso di partecipazione alla forza lavoro.

I salari hanno continuato a crescere, ma sono rimasti al di sotto delle aspettative. Guadagno orario medio È aumentato dello 0,3% per il mese e del 5,2% rispetto all’anno precedente, leggermente al di sotto delle stime dello 0,4% e del 5,3% di Refintiv.

nonostante La reazione del mercato è stata positiva Secondo il rapporto iniziale, venerdì le azioni hanno chiuso in ribasso dopo che i dati sull’occupazione hanno lasciato aperta la possibilità di un altro aumento dei tassi di interesse di 75 punti base entro la fine del mese. L’S&P 500 ha chiuso in ribasso dell’1,1%, il Dow Jones Industrial Average dell’1,1% e il Nasdaq dell’1,3%.

Medie Dow Jones 31318.44 -337.98 -1,07% Indice Composito Nasdaq 11630.864481 -154.26 -1,31% Standard & Poveri 500 3924.26 -42.59 -1,07%

“Questi dati non fanno molto per far deragliare l’attuale politica monetaria della Fed”, ha affermato Joe Brusolas, capo economista di RSM. “Chiediamo alla Fed di aumentare il tasso di interesse di 75 punti base e dovrebbe cercare di aumentare il tasso sui fondi federali al 4% entro la fine dell’anno”.

Sebbene i dati mensili sul lavoro siano sempre importanti, Riserva federale Stava osservando da vicino questo rapporto in particolare per i segnali che il mercato del lavoro stava iniziando a rallentare dal suo ritmo frenetico mentre i responsabili politici cercavano di combattere l’inflazione, che è ancora vicina al massimo degli ultimi 40 anni, tornando al 2%.

I responsabili politici hanno già concordato di aumentare i tassi di interesse di 75 punti base consecutivi a giugno e luglio e hanno indicato che un altro aumento di tale entità è in programma a settembre, a seconda dei dati economici imminenti.

Il rapporto di venerdì ha offerto poche informazioni sul fatto che la Fed avrebbe optato per un aumento di tre quarti di punto percentuale o un aumento leggermente inferiore ma comunque significativo di mezzo punto percentuale. Gli esperti affermano che la parità del rapporto lascia la porta aperta per un terzo aumento di 75 punti.

“Nonostante i guadagni di lavoro più deboli nel mese di agosto e la maggiore disoccupazione, è improbabile che questi numeri dissuadano la Fed da un altro forte aumento dei tassi durante la riunione del FOMC di settembre”, ha affermato Ben Ayers, capo economista di Nationwide. “L’elevata inflazione rimane l’obiettivo principale poiché il mercato del lavoro continua a mostrare segni di continua forza”.

Gli operatori stanno già valutando una probabilità del 58% di un ulteriore aumento di 75 punti base alla conclusione della riunione di due giorni della Federal Reserve il 21 settembre, secondo lo strumento FedWatch del gruppo CME, che tiene traccia del trading. Tuttavia, un altro 44% pensa che la Fed andrà invece di mezzo punto.

Il rapporto è arrivato appena una settimana dopo il presidente della Federal Reserve Girolamo Powell Il mercato è andato nel panico con il suo discorso a Jackson Hole, nel Wyoming, mentre rinnovava lo spettro di una Federal Reserve sempre più aggressiva decisa a combattere l’inflazione, indipendentemente dalle potenziali ricadute economiche.

“Sebbene tassi di interesse più elevati, crescita più lenta e condizioni deboli del mercato del lavoro abbasseranno l’inflazione, causeranno un certo dolore alle famiglie e alle imprese”, ha affermato Powell. “Questi sono gli sfortunati costi dell’abbassamento dell’inflazione. Ma il mancato ripristino della stabilità dei prezzi significherà molto più dolore”.