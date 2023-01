Il fumble dei giaguari restituisce TD in ritardo contro I Titans hanno vinto l’AFC South

Jacksonville, Florida. — I Jaguars hanno concluso un brutto inizio di stagione con una vittoria per 20-16 sui Tennessee Titans sabato sera al TIAA Bank Field, vincendo l’AFC South e tornando ai playoff per la prima volta dal 2017.

I Jaguars (9-8), che sono arrivati ​​ultimi nell’AFC South con un record di 3-14 nel 2021, sono al n. 4 testa di serie e giocherà una partita di playoff il prossimo fine settimana contro la 5a testa di serie.

I Jaguars sono ora la quinta squadra a vincere la loro divisione in una stagione, registrando il peggior record del campionato dalla fusione del 1970. L’ultima volta che i Miami Dolphins l’hanno fatto è stato nel 2008.



I Jaguars hanno seguito la difesa per quasi tutta la partita Rayshawn Jenkins I Titans hanno licenziato il quarterback Josh Dobbs Un blitz e il linebacker hanno combinato un pasticcio Josh Allen Restituito 37 yard con 2:51 da giocare.

È stato il quarto titolo di divisione nella storia della franchigia. I Jaguars hanno vinto l’AFC Central nel 1998 e nel 1999 e l’AFC South nel 2017, l’ultima volta che la franchigia ha raggiunto i playoff. Era la prima volta dal 2005 che i Jaguars vincevano la serie stagionale contro i Titans.

La vittoria di sabato sui Titans è stata la quinta di fila di Jacksonville, rendendo i Jaguars la quinta squadra nella storia della NFL ad avere una serie di cinque o più partite perse e vinte nella stessa stagione. I Jaguars hanno ottenuto una serie di cinque sconfitte consecutive a ottobre, ma da allora sono andati 7-2.

I Jaguars si sono voltati verso la squadra dopo una sconfitta per 21-17 contro i Denver Broncos il 30 ottobre allo stadio di Wembley di Londra. Lawrence ha giocato male quel giorno, lanciando due intercettazioni, di cui una in end zone, e pubblicando il terzo peggior punteggio di passante. Nella sua carriera, i Jaguars hanno perso la quinta partita di fila. Lawrence ha detto che la sconfitta “ha fatto scattare un interruttore” per lui e ha iniziato a giocare con un chip sulla spalla.

Da quel momento fino alla settimana 17, Lawrence è stato uno dei migliori quarterback della NFL, guidando il campionato in percentuale di completamento e secondo in passer rating.

I Jaguars sono stati la peggior squadra della NFL nelle due stagioni precedenti, andando complessivamente 4-29, e hanno vinto un totale di 15 partite dal 2018 al 2021. Jacksonville ha assunto Urban come allenatore. Il sindaco è tornato in carica nel 2020 dopo un record di 1-15, ma il suo mandato è durato solo 11 mesi a causa della disfunzione che ha creato all’interno dell’edificio.

I Jaguars erano 2-11 sotto Meyer prima che Meyer venisse licenziato e 1-3 sotto l’allenatore ad interim Darrell Bevell, finendo 3-14 nel 2021. Dopo una ricerca durata più di un mese, il proprietario del team Shad Khan ha scelto l’ex vincitore del Super Bowl. L’allenatore Doug Pederson sta facendo la sua quarta apparizione ai playoff nelle sue sei stagioni come capo allenatore.