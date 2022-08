Il furto iPhone Hack di TikToker solleva polemiche

L’hacking dell’iPhone di TikToker Viral Theft Recovery ha acceso il dibattito nei commenti se conoscere la posizione del dispositivo rubato sia utile se non c’è modo di riaverlo.

La creatrice, Katrina Audrey (@katrinaforeal), ha condiviso il suo personaggio Storia di un furto di iPhone Guiderò gli utenti attraverso un processo passo dopo passo su come trovare la posizione del tuo iPhone, anche se il dispositivo è spento. Il suo video ha raccolto più di 11,5 milioni di visualizzazioni.

“Devi hackerare questo iPhone nel caso in cui il tuo telefono venga rubato perché il mio telefono è successo la scorsa notte e in realtà l’ho recuperato”, dice Katrina. Aggiunge che ha imparato l’hack da @tecnologia di revisione su instagram.

“Vai al primo passaggio per Face ID e Passcode, vuoi disattivare Control Center e accessori USB”, spiega Audrey. Cambia i servizi di localizzazione, Trova il mio iPhone e assicurati di passare da uno all’altro [she’s referring to Find my iPhone, Find my Network, and Send Last Location]. “

Questo processo richiede all’utente di accedere a qualsiasi altra parte dispositivo iOS Utilizzando il loro ID Apple e quindi gestisci in remoto le impostazioni dell’iPhone rubato dal dispositivo secondario affinché questo metodo funzioni.

Katrina continua: “Questo rende possibile trovare il tuo telefono, anche quando è spento o in modalità aereo. Chiunque abbia rubato il mio telefono la scorsa notte è stato letteralmente fuori tutta la notte”. Ha quindi mostrato uno screenshot di una mappa di Chicago che mostrava il percorso del suo telefono attraverso una serie di passaggi tracciati.

“Guarda cosa hanno passato a Chicago”, dice. “Southside, Northside, sono finiti per tornare a Gurnee, Illinois. Questo è l’indirizzo che avevano, un bel posticino, giusto? “TikToker ha quindi mostrato una foto della casa che presumibilmente ospitava l’iPhone rubato.

Katrina ha chiamato il dipartimento di polizia di Gurney e ha dato loro l’indirizzo di casa. Dice che la polizia è andata a casa e ha riavuto il suo telefono.

Il Rapporti FCC Che il 68% delle vittime di furti telefonici alla fine non è in grado di recuperare i propri dispositivi rubati. L’agenzia ha scritto: “La verità è che, indipendentemente dal fatto che il tuo smartphone sia bianco, nero o dorato, ora ha circa 30 volte più valore di un’oncia rispetto a una massa di argento massiccio ed è facile convertirlo discretamente in contanti”.

Nonostante il consiglio di Katrina, molti TikToker hanno affermato di avere difficoltà a recuperare telefoni e oggetti rubati dai dipartimenti di polizia locali. La sezione dei commenti era piena di critiche sulle prestazioni dei datori di lavoro, o sulla loro mancanza, nell’ottenere questi oggetti rubati.

“Il fatto che la polizia abbia effettivamente ascoltato e visitato il sito mi ha reso scettico”, ha detto un utente. “Me l’ha detto direttamente la polizia” f? Quando ho detto loro dov’era il mio telefono.

Un altro ha detto: “Questo è oltraggioso perché quando ho chiamato la polizia qui a San Francisco e ho detto loro che sapevo esattamente in quale casa si trovava, hanno detto che l’hanno considerata una perdita”.

Un terzo spettacolo: “È bello aiutare il dipartimento di polizia”. Quando ho rintracciato l’iPhone di mio marito, la polizia ci ha portati fuori dal quartiere, era pericoloso”.

Un utente ha affermato di aver preso in mano la situazione, ignorando qualsiasi procedura burocratica. “È successo solo con il mio telefono una settimana fa”, hanno scritto. “Ma non ho chiamato la polizia, ho appena fatto il giro della casa”.

TikTok Katrina ha lasciato alcune persone confuse mentre seguiva le tendenze passo dopo passo piuttosto rapidamente. I commentatori sono venuti in soccorso.

Un utente ha scritto “Impostazioni> Face ID e passcode> Centro di controllo e USB disattivati, Privacy> Servizi di localizzazione, quindi ID Apple> Trova il mio> Trova il mio iPhone ATTIVA TUTTO”.

Un altro ha sottolineato “Usa il telefono di qualcun altro e accedi al tuo ID Apple su Trova il mio iPhone, quindi verranno mostrati tutti i tuoi dispositivi Apple”.

Il Daily Dot ha contattato Katrina su TikTok per ulteriori feedback.

Le principali notizie di oggi