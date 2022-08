Il gestore di hedge fund Dan Loeb acquista una nuova partecipazione in Disney e spinge per ESPN

Third Point di Daniel Loeb acquisisce una nuova partecipazione Disneyspingendo il gigante dell’intrattenimento a rompere la sua rete sportiva ESPN, secondo una lettera ottenuta da David Faber dalla CNBC.

Le azioni sono aumentate fino al 2% al telegiornale.

In una lettera al CEO della Disney Bob Chuckle, Loeb ha affermato che esiste una forte argomentazione secondo cui l’attività di ESPN dovrebbe disaccoppiarsi, affermando che il settore genera un flusso di cassa gratuito significativo per la Disney.

“ESPN avrà maggiore flessibilità per perseguire iniziative commerciali che potrebbero essere più impegnative come parte della Disney, come le scommesse sportive”, ha affermato Loeb. “Riteniamo che la maggior parte degli accordi tra le due società possa essere contrattualmente replicata, nel modo in cui eBay ha creato PayPal mentre continua a utilizzare il prodotto per elaborare i pagamenti”.

La Disney guadagna più soldi dagli abbonati via cavo rispetto a qualsiasi altra azienda Solo a causa di ESPN. ESPN e la rete sorella ESPN2 addebitano insieme circa $ 10 al mese, mentre la Disney richiede ai fornitori di pay-TV di includere ESPN come parte dei loro pacchetti via cavo più popolari.

ESPN+, un servizio di streaming con contenuti limitati, è diventato un prodotto più forte nell’ultimo anno con la Disney che ha spostato sul servizio giochi dal vivo più esclusivi. La Disney ha dichiarato il mese scorso che avrebbe aumentato il prezzo di ESPN+ a $ 9,99 al mese da $ 6,99 al mese a partire da agosto. Il più grande aumento di prezzo fino ad oggi.

In secondo luogo, Loeb ha esortato la società di intrattenimento a integrare il dispositivo di streaming Hulu direttamente nella piattaforma diretta al consumatore di Disney+.

Comcast ha un accordo per vendere la sua partecipazione del 33% in Hulu alla Disney entro due anni. Loeb ha affermato che la Disney dovrebbe “fare ogni tentativo” per acquisire la restante quota di minoranza in Comcast prima della scadenza del 2024.

“Riteniamo che sarebbe saggio per la Disney pagare un premio modesto per accelerare la fusione”, ha affermato Loeb nella lettera. “Sappiamo che questa è una priorità per te e speriamo che ci sia un accordo prima che Comcast si impegni contrattualmente a farlo entro circa 18 mesi”.

Solo Disney È uscito da un trimestre forte Con la crescita del numero di abbonati in streaming che supera le stime precedenti. La Disney ha anche registrato risultati migliori del previsto sia nella fascia alta che nella linea di fondo, sostenuta dall’aumento della spesa nei suoi parchi a tema locali.

Loeb ha una storia di investitore attivo nel gigante dei media. Più di recente, ha detenuto una partecipazione per due anni dal 2020 all’inizio del 2022, il che ha spinto la Disney a potenziare i suoi servizi di streaming.

Le azioni Disney sono scese di circa il 20% quest’anno.

Divulgazione: CNBC fa parte di NBCUniversal di Comcast.