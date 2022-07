Il giocatore di Pro Apex Legends torna indietro sul tiro dell’avversario da 2 milioni di dollari della Global Series

Il giocatore professionista Philip “ImperialHal” Dosen ha fatto notizia questo fine settimana dopo aver smesso di sparare a un avversario in una partita competitiva quando si è reso conto che il giocatore nemico era stato licenziato.

Come notato da Apex Legends Intel, ImperialHal stava gareggiando nell’Apex Legends Global Series 2022 – un torneo del valore fino a $ 2 milioni – quando ha spiato un giocatore solitario. Dopo averli osservati per alcuni secondi, ha detto ai suoi compagni di squadra TSM: “Non sparargli. Non sparargli, fratello! Si è schiantato”.

Puoi guardare lo scambio completo nel tweet qui sotto:

I fan cantano lodi Incorpora il tweet Dopo aver rifiutato di eliminare un avversario offline entro 2 milioni di dollari #ALG Campionato 🙌 pic.twitter.com/76iHuAfwaQ – Apex Legends News (alphaINTEL) 10 luglio 2022

Per visualizzare questo contenuto, abilita i cookie di targeting.

Gestisci le impostazioni dei cookie



Subito dopo con i suoi compagni di squadra, Dosen ha nuovamente insistito sul fatto che non dovessero scontrarsi: “Gli è costato il 100 percento o un incidente o qualcosa del genere. Non sparargli: è Scarz”.

Dopo che fan e concorrenti lo hanno elogiato per la sua sportività su Twitter, Dosen ha risposto“È il minimo che ogni giocatore qui può fare con questi problemi”.

Anche la squadra non ha sofferto di quel piccolo atto di gentilezza; TSM e Scarz hanno entrambi colpito il caldo della giornata.

Nelle notizie correlate, ne abbiamo parlato all’inizio di oggi Respawn ha un nuovo FPS per giocatore singolo ambientato nel mondo di Apex Legends allo sviluppo iniziale.

Conosciuto solo come “Apex Universe FPS Incubation Title”, il gioco è chiaramente nelle sue primissime fasi, ma il team sta già cercando di portare un gruppo di nuovi sviluppatori in quello che sembra essere uno sparatutto in solitario che sarà un “nuovo di zecca”. ” riedizione dell’avventura per giocatore singolo. .

Ciò che è particolarmente interessante è che Respawn lo chiama specificamente l’universo di Apex Legend piuttosto che Titanfall, dal momento che Titanfall è arrivato prima e gran parte di Apex ne è influenzata. È un gioco che si concentrerà solo su luoghi, leggende e tradizioni di Apex Legends? O Titanfall 3 potrebbe essere vestito come qualcos’altro per impedirci di annusare? Tutto quello che possiamo fare è guardare questo spazio ora.