Il gioco immaginario di Vanillaware è stato anticipato nel 2019 alla fine dello sviluppo, afferma George Kamitani

Nel marzo 2019, editore atlus e sviluppatore Articoli alla vaniglia rilasciato 13 Guardiani: Aegis Rim un introduzioneche è un’esperienza a pagamento 13 Guardiani: Aegis Rim L’esperienza di gioco completa. Sebbene la sezione Extra del menu di gioco includa un notevole bonus: a teaser trailer Per il prossimo nuovissimo titolo Vanillaware.

Ora, parlando con Nintendo Informazioni sull’imminente uscita occidentale di GrimGrimoire una voltaIl co-fondatore di Vanillaware George Kamitani afferma che il titolo di lunga data è alla fine dello sviluppo ed è destinato a diventare uno dei più grandi giochi di Vanillaware fino ad oggi.

A marzo 2019, per motivi che non approfondirò, abbiamo pubblicato solo un’introduzione 13 Guardiani: Aegis Rim‘ Ma conteneva un video del nostro prossimo titolo “, ha detto Kamitani. “E ora è finalmente finito. Anche se non sono il regista di questo titolo, è una delle più grandi produzioni di Vanillaware, quindi aspettatelo con ansia”.

Kamitani ha continuato: “Finalmente, il titolo su cui sto lavorando adesso non sarà finito per diversi anni, ma una volta che questo grande titolo di cui vi sto parlando sarà finito, devo trovare del personale di sviluppo, quindi lo sviluppo di il mio progetto andrà finalmente a pieno regime”.

Le piattaforme e la finestra di rilascio per il nuovo titolo devono ancora essere annunciate. L’unico dettaglio confermato è che sarà pubblicato da ATLUS.