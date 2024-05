Il gioco Xbox di Microsoft per Windows è stato rivelato per il resto del 2024

Un nuovo rapporto ha rivelato le date di uscita dei giochi Xbox per il resto del 2024, descrivendo in dettaglio quando aspettarsi tutto, dal prossimo Call of Duty a Indiana Jones.

il bordo È stato riferito che Bethesda sta attualmente prendendo di mira il rilascio di settembre per l'espansione Starfield Shattered Space. In una recente intervista, il capo dello sviluppo di Bethesda, Todd Howard, ha annunciato una finestra di rilascio autunnale per l'espansione.

Altrove, Activision sta pianificando di rilasciare il prossimo Call of Duty, che alcuni fan credono si chiami Black Ops V, a fine ottobre, secondo The Verge. Lo stesso rapporto afferma che Obsidian's Avowed e Microsoft Flight Simulator 2024 seguiranno a novembre, rendendo l'attesissimo Indiana Jones and the Great Circle di MachineGames un lancio a dicembre.

17 dettagli dal film Indiana Jones e il Grande Cerchio

Se fosse vero, ciò significa che la seconda metà del 2024 sarà impegnativa per Xbox, che ora è stata rafforzata dall’acquisizione da 69 miliardi di dollari di Activision Blizzard e di tutti i giochi che possiede da parte di Microsoft. Vale la pena notare che Microsoft ora possiede Blizzard e il suo MMO World of Warcraft, che riceverà l'espansione The War Within entro la fine di quest'anno.

Si vocifera che Microsoft stia pianificando di annunciare il prossimo gioco di Gears of War durante la sua presentazione, anche se non vi è alcuna indicazione che verrà rilasciato nel 2024. Aspettatevi molte date di uscita per tutti i giochi in uscita quest'anno, con alcuni fissati per il 2025 Questi includono: Altri giochi Microsoft annunciati sono The Initiative e il riavvio Perfect Dark di Crystal Dynamics, Everwild di Rare, Fable di Playground, Clockwork Revolution di InXile e State di Undead Labs. Da Decay 3 e Southern Midnight Coercion Games.

I fan non devono aspettare molto prima di sentire tutto direttamente dalla bocca del cavallo; L'evento Xbox Demo di Microsoft è fissato per il 9 giugno.

Wesley è il redattore di notizie del Regno Unito per IGN. Puoi trovarlo su Twitter all'indirizzo @wyp100. Puoi contattare Wesley a wesley_yinpoole@ign.com o in via confidenziale a wyp100@proton.me.