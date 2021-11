Il giudice Arbury “discrimina deliberatamente” nella selezione della giuria, ma consente al processo di procedere con 1 membro nero

Il giudice Timothy Wallsley ha affermato che la sicurezza sembra essere discriminatoria nella selezione del tribunale arbitrale, ma il caso potrebbe andare avanti.

“Questa corte sembra essere deliberatamente discriminatoria”, ha detto Walmsley mercoledì.

La corte ha ascoltato argomenti per più di due ore sul motivo per cui Wallsley aveva deliberatamente respinto la mozione dello stato e ha stabilito che i giurati sono stati espulsi, al di là della gara, e che c’erano validi motivi per cui la giuria è stata attaccata in modo difensivo.

“Una delle sfide per cui penso che il consigliere sia stato riconosciuto in questo caso sono i toni razziali nel caso… Il giudice ha detto, ma in Georgia, “tutto ciò che la difesa deve fare è fornire una ragione legittima, imparziale, chiara, ragionevolmente specifica e pertinente per cui hanno attaccato una giuria e la difesa ha affrontato quell’onere”.

Un giornalista della piscina all’interno dell’aula ha affermato che c’erano cinque uomini e 11 donne su un totale di 16 giurati selezionati, inclusi quattro sostituti.

La madre di Arbury, Wanda Cooper-Jones, si è detta “scioccata” quando ha lasciato il tribunale mercoledì perché c’era solo una giuria nera.

“Voglio dire, è stato catastrofico”, ha detto.

La giuria deciderà insieme a Gregory McMichael e suo figlio Travis McMichael e il loro vicino William “Roddy” Brian Jr. Condannati per abusi e omicidi. Sono innocenti. Gli imputati affrontano accuse come aggressione aggravata, falsa detenzione e tentativo criminale di incarcerare un trasgressore.

L’avvocato della famiglia di Arbery, Lee Merritt, ha scritto su Twitter del numero di giurati neri rimasti, affermando in un post che “solo uno dei 16 possibili giurati è afroamericano”.

Jason Sheffield, l’avvocato di Travis McMichael, ha definito il processo di selezione “completo”, ma si è detto soddisfatto del risultato e che la giuria selezionata sarebbe stata equa.

“Siamo molto lieti di poter selezionare ora 16 membri di questa comunità”, ha detto Sheffield mentre lasciava l’aula. “Dove questa comunità può ora determinare le questioni in sospeso di questa accusa, e speriamo davvero che lo facciano in modo equo.

Il processo di selezione è stato lungo

Assassinio di Arberry Provocato indignazione nazionale Dopo un Video di lui che spara Reso pubblico. L’uomo di colore di 25 anni è stato ucciso a colpi di arma da fuoco il 23 febbraio 2020, mentre faceva jogging a Brunswick.

McMichaels ha detto che avrebbero arrestato un cittadino su Arbery, che sospettano lo abbia rubato, e Travis McMichael gli ha sparato per legittima difesa. Brian, che ha registrato il video Arbery è stato attaccato dal suo camion Dopo essersi unito a McMichaels nella ricerca di Arbery, l’agenzia di intelligence della Georgia ha testimoniato.

Gli uomini non sono stati arrestati fino a quando non è stato rilasciato il video della sparatoria.

Il giudice stesso pensava che trovare persone da far sedere nella giuria fosse un processo lungo e impegnativo. Mi sono frustrato il mese scorso.

A partire dal Sono state convocate circa 1.000 persone Come parte del comitato di selezione della giuria, meno della metà è arrivata.

Nessuna motivazione ufficiale è stata fornita per la bassa affluenza alle urne. Ma tra coloro che vennero, Molti hanno affermato di essersi già formati forti opinioni sul caso e di essere a conoscenza degli imputati o di aver avuto paura di sedersi, indicando le possibili conseguenze per la comunità della contea di Clin.

“Penso che sarebbe ingenuo pensare che non ci possano essere ripercussioni nel mondo reale”, ha detto una donna agli avvocati il ​​mese scorso nei primi giorni del processo di selezione.

Il tribunale arbitrale deve essere sciolto poco prima dell’apertura dei verbali. I giudici sono stati invitati a riferire alle 9:00 di venerdì

Non c’erano abbastanza persone “pappa”, ha detto l’avvocato della difesa

I pubblici ministeri della difesa hanno precedentemente espresso preoccupazione non solo su quante persone non si sono presentate, ma anche su chi è scomparso.

“Senza una laurea quadriennale, nata nel sud, di età superiore ai 40 anni, la rappresentazione degli uomini bianchi, a volte chiamati ‘Papa’ o ‘Joe Six Pack’, sembra essere significativamente inferiore”, ha affermato l’avvocato difensore Kevin Koff. . In rappresentanza di Bryan, ha detto alla corte venerdì.

“Penso che la vera domanda in questo caso sia se quella popolazione sia sottorappresentata in questa giuria, senza essere pensata per essere identica in alcun modo”, ha aggiunto Koff. “Se è così, abbiamo un problema con questo.”

Sheffield, l’avvocato di Travis McMichael, ha riportato la popolazione questa settimana, insistendo sul fatto che “un piccolo numero di persone è stato coinvolto durante il processo di selezione della giuria, che non rappresentava adeguatamente l’imputato in questo caso e l’imputato non poteva essere visto in tutto”. Guarda l’aula del tribunale e le persone che sono come loro”.

Ma un collegio arbitrale dovrebbe rappresentare solo razza e genere, non il contesto socio-economico, ha affermato l’analista legale della CNN Page Bad. Pat ha detto che ci sarà una diversità generale di background economico tra gli invitati.

“Partecipare alla giuria è importante, ma si tratta più di stabilire la diversità di razza e genere, ma non lo sfondo” pappa “, qualunque cosa sia”, ha detto Pat. “Ho rappresentato i medici che sono andati all’udienza. Ora, c’è stata una riunione dei medici nella mia giuria? Certo che no”.

La contea di Clin, con una popolazione di oltre 85.000 abitanti, è circa il 70% bianca e il 27% nera, secondo i dati del 2019 Ufficio del censimento degli Stati Uniti.

Anche se non ci sono “pop”, non c’è davvero nessun problema a meno che gli avvocati non rimuovano le persone solo per motivi razziali”.