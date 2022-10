Il giudice Thomas risparmia brevemente Graham dall’udienza elettorale in Georgia

Sig. Gli avvocati di Graham hanno detto che stava esaminando questioni relative alle elezioni mentre all’epoca era presidente della commissione giudiziaria del Senato.

Giovedì, Una giuria unanime di tre giudici La Corte d’Appello degli Stati Uniti per l’11° Circuito di Atlanta, Si è rifiutato di fermarsi Un giudice del processo ha stabilito che il sig. Graham dovrà rispondere ad alcune ma non a tutte le domande del gran giurì.

Il presidente Donald J. Una giuria di due giudici nominata da Trump per indagare sulle accuse di frode nelle elezioni del 2020 da parte di Mr. Ha riscontrato una discrepanza tra le azioni di Graham e le altre sue dichiarazioni e comportamenti. Sebbene i tribunali inferiori siano divisi sul fatto che “un’audizione informale di un singolo legislatore che agisce senza l’autorizzazione del comitato sia mai protetta come azione legislativa ai sensi della clausola sul discorso e sul dibattito”, il pannello ha affermato che la disposizione si applica a tali audizioni.

Ma il pannello ha detto che alcune altre domande erano giuste. “Le attività che non rientrano nell’ambito della sezione includono, ad esempio, ‘lusingare’ funzionari esecutivi e tenere discorsi al di fuori del Congresso”.

“Il pannello ha affermato di non poter anticipare le domande del signor Graham sui contatti e il coordinamento con la campagna di Trump per quanto riguarda gli sforzi post-elettorali in Georgia, le dichiarazioni pubbliche riguardanti le elezioni del 2020 e gli sforzi per ‘persuadere’ o ‘incitare’ i funzionari elettorali della Georgia.