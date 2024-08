Il giudice vieta temporaneamente il servizio di streaming sportivo Venu, decidendo a favore di Fubo TV per preoccupazioni antitrust

Un giudice americano mette al bando temporaneamente le società di media Disney, Scoperta della Warner Bros E volpe di lanciare il proprio servizio di streaming sportivo, Vino, secondo i documenti giudiziari.

Un’ingiunzione temporanea è stata emessa in risposta ad una causa intentata da lui FuboTV Il lancio del servizio arriva poche settimane prima dell’inizio della stagione NFL. Le aziende prevedevano di lanciare il loro servizio entro quella data.

La causa intentata da Fubo, un pacchetto TV Internet simile ai tradizionali pacchetti TV a pagamento, sosteneva che Fino avrebbe stravolto la sua attività.

“Siamo rispettosamente in disaccordo con la sentenza della corte e stiamo facendo appello”, hanno affermato le società in una dichiarazione congiunta venerdì.

“Riteniamo che le argomentazioni di Fubo siano sbagliate in fatto e in diritto e che Fubo non sia riuscito a dimostrare di avere legalmente diritto a un’ingiunzione preliminare. Fino Sports è una scelta favorevole alla concorrenza che mira a migliorare la scelta del consumatore raggiungendo un segmento di spettatori non serviti Disponibile ora tramite le opzioni di abbonamento esistenti.

Le azioni di Fubo sono aumentate del 20% alla notizia dell’ingiunzione. Un rappresentante di Fubo non ha commentato immediatamente la questione.

Questa è una notizia dell’ultima ora. Si prega di aggiornare per gli aggiornamenti.