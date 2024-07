Il governatore della Carolina del Nord Roy Cooper Harris si è ritirato dalla considerazione del vicepresidente

CNN

Roy Cooper ha detto lunedì che ora non è il momento giusto per lui di unirsi al biglietto nazionale, due fonti vicine alle discussioni hanno detto alla CNN che si è ritirato dalla considerazione come compagno di corsa per il governatore della Carolina del Nord Kamala Harris. La ricerca è entrata in una nuova fase.

La decisione di Harris potrebbe arrivare entro una settimana, hanno detto due persone a conoscenza della questione, con Harris che punta a un annuncio prima del 7 agosto. Vuole avere conversazioni private con i principali contendenti, ma non è chiaro. Sono iniziate queste discussioni?

“Sostengo fortemente la campagna presidenziale del vicepresidente Harris. Sapevo che avrebbe vinto e sono stato considerato per il ruolo. Non è il momento giusto per la Carolina del Nord e potrei essere sul biglietto nazionale”, ha detto Cooper. Una dichiarazione X ha pubblicato sul suo account personale. “Come ho detto fin dall’inizio, ha una grande lista di persone tra cui scegliere e lavoreremo tutti duramente per assicurarci che abbia successo.”

Cooper è stato contattato dalla campagna Harris per essere controllato, e ha rifiutato, ha detto alla CNN una fonte vicina alla questione.

Anche il governatore, la cui amicizia con Harris risale ai tempi in cui era procuratore generale dei rispettivi stati, era un candidato senior preso in considerazione. La sua età, 67 anni, è stata vista da alcuni democratici come in contrasto con la spinta di Harris per un biglietto più radicale e più giovane, hanno detto fonti.

C’era preoccupazione tra alcuni democratici sulla promozione del luogotenente governatore repubblicano della Carolina del Nord, Mark Robinson, che secondo la costituzione dello stato svolgerà le funzioni di governatore in assenza dello stato.

Altri democratici nello stato e a Washington, DC, hanno detto alla CNN che Cooper potrebbe prendere in considerazione il seggio attualmente detenuto dal repubblicano Thom Tillis nella corsa al Senato del 2026.

Sono in corso sondaggi e ricerche approfondite per altri importanti contendenti al caucus democratico, tra cui il governatore della Pennsylvania Josh Shapiro e il senatore dell’Arizona. hanno detto fonti tra cui Mark Kelly. Anche il governatore del Minnesota Tim Walls, il governatore del Kentucky Andy Beshear e il segretario ai trasporti Pete Buttigieg sono visti come potenziali autisti.

La CNN ha contattato il rappresentante di Cooper. La campagna Harris ha rifiutato di commentare.

In una chiamata Zoom “White Dudes for Harris” lunedì sera per raccogliere sostegno al vicepresidente, Cooper ha elogiato i risultati di Harris, definendola una “donna forte” di cui la nazione ha bisogno.

“Kamala Harris è una donna forte. Gestirà questo paese in un modo che si preoccupi dei problemi del portafoglio. … Pulirà il nostro ambiente. Lavorerà per garantire che le persone abbiano accesso all’assistenza sanitaria e all’istruzione di qualità. Abbiamo bisogno di quel tipo di persona”, ha detto nella chiamata.

Cooper non ha menzionato di essere considerato un potenziale compagno di corsa per Harris.

Considerato uno dei principali contendenti per il ruolo, Cooper guida uno stato che sarà un importante campo di battaglia nel 2024. È stato eletto di stretta misura nel 2016 con oltre 10.000 voti. Ha vinto la rielezione nel 2020 e non può candidarsi per un terzo mandato. Lui approvato Harris ha dichiarato all’inizio di questo mese che “ha quello che serve per sconfiggere Donald Trump e governare il nostro Paese con attenzione e integrità”.

Durante il suo mandato come governatore, Cooper si è scontrato con i legislatori nella legislatura statale, dove i repubblicani detengono un’ampia maggioranza, su questioni come il diritto di aborto e il diritto di voto.

Cooper ha precedentemente respinto le speculazioni secondo cui Harris sarebbe stato nella lista dei candidati alla vicepresidenza se il presidente Joe Biden si ritirasse dalla sua campagna di rielezione e diventasse il candidato.

“Non voglio giocare a questo nuovo gioco da salotto politico preferito perché fermare Donald Trump è molto importante per l’America”, ha detto Cooper alla CNN a luglio.

Dopo che Biden si è fatto da parte e ha annunciato il suo sostegno a Harris, un’ondata di approvazioni da parte dei delegati statali lo ha reso il candidato democratico.

La scorsa settimana il Comitato per le regole del Comitato nazionale democratico ha adottato le regole che il partito utilizzerà per selezionare il suo candidato alla presidenza, con il voto per nominare ufficialmente Harris a partire dal 1 agosto. Il partito ha detto che nominerà i suoi candidati alla presidenza e alla vicepresidenza entro il 1° agosto. 7.

Dianne Gallagher, Edward-Isaac Dovere e Ebony Davis della CNN hanno contribuito a questa storia.