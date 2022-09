Il governatore della Florida protegge i voli migratori verso Martha’s Vineyard, raccomanda la visita

MARTHAS VINEYARD, Mass., 16 settembre (Reuters) – Il governatore repubblicano della Florida venerdì ha difeso la sua decisione di trasportare decine di immigrati dal Texas alla ricca isola turistica di Martha’s Vineyard. In vista delle elezioni americane di novembre.

Mercoledì DeSantis ha rivendicato la proprietà di una coppia di aerei noleggiati che trasportavano circa 50 migranti a Martha’s Vineyard, nel Massachusetts, come parte di un più ampio sforzo repubblicano per trasferire la responsabilità dei valichi di frontiera ai leader democratici.

In una conferenza stampa a Daytona Beach, in Florida, il governatore Ron DeSantis ha accusato il presidente democratico Joe Biden di non aver impedito ai migranti di attraversare il confine tra Stati Uniti e Messico, dove 1,8 milioni sono stati fermati quest’anno fiscale.

DeSantis ha affermato che la legislatura della Florida ha stanziato 12 milioni di dollari per trasportare gli immigrati fuori dallo stato e che la sua amministrazione potrebbe utilizzare i fondi per “proteggere la Florida”.

“Potrebbero esserci più aerei, potrebbero esserci autobus”, ha detto alla folla tra gli applausi e gli applausi dei sostenitori.

Il governo ha pagato $ 615.000 all’attività di aviazione Vertol Systems Company Inc l’8 settembre come parte di un “programma di trasferimento di alieni non autorizzato”. La società non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.

I voli per Martha’s Vineyard seguono un’altra iniziativa di autobus repubblicani del governatore del Texas Greg Abbott, che da aprile ha inviato più di 10.000 immigrati nelle città controllate dai democratici di Washington, New York e Chicago. Il governatore repubblicano dell’Arizona ha anche inviato più di 1.800 immigrati a Washington.

A differenza di queste grandi città, l’isola a sud di Boston ha circa 20.000 residenti tutto l’anno ed è conosciuta come luogo di villeggiatura per i liberali benestanti come gli ex presidenti democratici Bill Clinton e Barack Obama. leggi di più

Venerdì mattina a Martha’s Vineyard, i migranti, tra cui una mezza dozzina di bambini venezuelani, sono saliti su autobus diretti a un traghetto per Cape Cod in un trasporto organizzato dal governatore del Massachusetts Charlie Baker, un repubblicano. Saranno temporaneamente alloggiati nella base militare di Cape Cod, ha detto.

Alcuni degli isolani che si sono offerti volontari per rimanere in chiesa per due notti si sono commossi fino alle lacrime. La gente del posto si è riunita per donare denaro, articoli da toeletta e giocattoli ai migranti. Un negozio dell’usato locale ha donato vestiti puliti, i ristoranti si sono alternati nell’organizzare i pasti e avvocati pro-bono sono volati per aiutare gli immigrati con le pratiche burocratiche e i casi di immigrazione.

“Voglio che abbiano una bella vita”, ha detto Lisa Belcastro, che ha aiutato a sistemare letti e provviste presso la chiesa episcopale di Sant’Andrea, che si trova tra costose case di legno bianche a Edgartown. “Voglio che vengano in America e siano abbracciati, e tutti vogliono lavorare”.

Gli immigrati venezuelani si trovano fuori dalla chiesa di Sant’Andrea a Edgartown, nel Massachusetts, il 14 settembre 2022. REUTERS/file foto di Ray Ewing/Vineyard Gazette/Handout

‘Come uno shaker’

DeSantis, che è in corsa per la rielezione a novembre ed è spesso menzionato come potenziale candidato alla presidenza nel 2024, ha affermato che molti degli immigrati in arrivo in Florida erano immigrati dal Texas che si sono recati sull’isola, non dal suo stato d’origine. Texas.

Oltre agli sforzi di rielezione di DeSantis e Abbott, le elezioni di metà mandato di novembre determineranno se i Democratici manterranno il controllo del Congresso.

Molti immigrati che entrano negli Stati Uniti attraverso il confine sud-occidentale vengono immediatamente deportati in Messico o in altri paesi in base alla politica sulla pandemia di COVID-19. Ma il Messico non accetta determinate nazionalità, compresi i venezuelani, e non può espellerne molti perché cercano di richiedere asilo negli Stati Uniti.

La Casa Bianca ha rifiutato gli sforzi dei governatori repubblicani, che affermano che gli immigrati vengono usati come acrobazie politiche.

“Questi sono bambini. Sono madri. Sono fuggiti dal comunismo. Cosa hanno fatto loro il governatore DeSantis e il governatore Abbott? Li hanno usati come pedine politiche, li hanno trattati come beni mobili”, ha detto la portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre. Venerdì conferenza stampa.

La base legale per il governo della Florida per radunare gli immigrati in un altro stato non è chiara. Un funzionario dell’amministrazione Biden ha detto a Reuters che i pubblici ministeri del governo degli Stati Uniti stanno indagando su potenziali azioni legali per gli sforzi del governatore.

I migranti, che stavano visitando Martha’s Vineyard, sono stati ammessi negli Stati Uniti in libertà vigilata dopo essere fuggiti dal Venezuela e si trovavano in un rifugio a San Antonio, in Texas, quando sono stati avvicinati da una donna che si è identificata come “Perla”, hanno detto . “

La donna li ha indotti a pensare che sarebbero andati a Boston e li ha costretti a salire a bordo dei voli, hanno detto, e gli sono stati offerti tre mesi di alloggio e aiuto per trovare lavoro.

Ivan Espinoza-Madrigal, direttore di Lawyers for Civil Rights, un gruppo con sede a Boston che aiuta gli immigrati, ha affermato che molti hanno affermato che a coloro che hanno organizzato i voli è stato detto che avrebbero dovuto incontrare i funzionari dell’immigrazione in altre città.

“Gli organizzatori di questo progetto non dovrebbero preoccuparsi, se ne occuperà”, ha detto.

Reportage di Jonathan Allen a Martha’s Vineyard, Massachusetts e Rich McKay ad Atlanta; Rapporti aggiuntivi di Ted Hessen e Trevor Hunnicutt a Washington e Christina Cook a San Francisco; Montaggio di Micah Rosenberg e Jonathan Otis

