Il governo del Regno Unito accende la prima nuova miniera di carbone in tre decenni

Cnn

–



Scienziati, ambientalisti e persino i consiglieri climatici del governo britannico hanno criticato aspramente la sua decisione di approvare un piano per aprire la prima nuova miniera di carbone del paese in tre decenni, poco più di un anno dopo che il paese ha cercato di convincere il mondo a rinunciare alla sua merda. Combustibili fossili ai colloqui sul clima COP26 a Glasgow.

Michael Gove, ministro britannico per l’edilizia abitativa e le comunità, mercoledì Ha accettato il piano per aprire la miniera di carbone di Whitehaven in Cumbria, una contea nel nord-ovest dell’Inghilterra che comprende il Lake District, dichiarato Patrimonio dell’Umanità.

Si prevede che la controversa miniera creerà più di 500 posti di lavoro. Ma il compromesso ambientale è grave: il Comitato per i cambiamenti climatici (CCC) del Regno Unito, un gruppo indipendente che fornisce consulenza al governo, ha stimato la miniera e il carbone che produrrà. Emette circa 9 milioni di tonnellate di emissioni di gas serra ogni anno.

I sostenitori della miniera sostengono che il progetto creerà posti di lavoro e assicurerà combustibili fossili per l’industria siderurgica britannica; Tuttavia, L’85% del carbone estratto deve essere esportato.

Il CCC ha criticato la decisione. Il presidente della commissione Lord Debben ha dichiarato in una dichiarazione: “L’eliminazione graduale dell’uso del carbone è il requisito più chiaro dello sforzo globale verso lo zero netto. Condanniamo pertanto la decisione del ministro degli Esteri di approvare la costruzione di una nuova miniera di carbone in Cumbria, contrariamente al nostro precedente consiglio. Questa decisione porta ad un aumento delle emissioni globali “e minando gli sforzi del Regno Unito per raggiungere lo zero netto”.

L’approvazione della miniera è stata anche accolta con aspre critiche da parte di scienziati e ambientalisti.

“Una nuova miniera di carbone in Cumbria non ha senso dal punto di vista ambientale o economico”, ha affermato in una nota Paul Eakins, professore di risorse e politica ambientale presso l’UCL Institute for Sustainable Resources. “Si aggiungerà alle emissioni globali di anidride carbonica, poiché la nuova fornitura non sostituirà altro carbone ma lo dirotterà altrove, e si bloccherà negli anni ’30 del 2000 mentre l’industria siderurgica si allontana globalmente dal carbone”.

Ekins ha anche affermato che l’approvazione della miniera “mina la reputazione del Regno Unito come leader globale nell’azione per il clima e lo apre ad accuse ben giustificate di ipocrisia – chiedendo ad altri paesi di rinunciare al carbone senza farlo loro stessi”.

Il governo ha inizialmente approvato il progetto, ma poi lo ha sospeso dopo un’ondata di proteste, tra cui uno sciopero della fame di 10 giorni da parte di giovani attivisti.

Ed è stato difficile rifiutare il piano nel 2021, anno in cui ha ospitato i colloqui della COP26 a Glasgow.

Alok Sharma, presidente della COP26 e deputato del Partito conservatore al governo, ha condotto una campagna contro la miniera.

“L’apertura di una nuova miniera di carbone non sarebbe solo un passo indietro per l’azione per il clima del Regno Unito, ma danneggerebbe anche la reputazione internazionale del Regno Unito, conquistata a fatica, attraverso la nostra presidenza della COP26, come leader nella lotta globale contro il cambiamento climatico”, ha affermato. prima della conferenza… Mercoledì l’annuncio.

La decisione arriva poco più di un anno dopo la conferenza e dopo lunghe discussioni tra il governo del Regno Unito, le autorità locali e il pubblico.

Anche il Consiglio della contea di Cumbria ha approvato il piano tre volte, ma lo scorso febbraio ha annullato la sua decisione e ha chiesto un’indagine sulla pianificazione, affidando di fatto la decisione al governo nazionale.

La miniera di Whitehaven, nota anche come Woodhouse Colliery, funzionerà fino al 2049, appena un anno prima della scadenza fissata dal Regno Unito per ridurre a zero le emissioni di gas serra (emettendo meno gas serra possibile e compensando eventuali inevitabili emissioni).

Secondo l’Agenzia internazionale dell’energia, gli investimenti in nuove infrastrutture per i combustibili fossili devono cessare immediatamente se si vuole che il mondo abbia qualche possibilità di raggiungere lo zero netto entro il 2050. E l’ultima scienza del clima mostra che raggiungere lo zero netto entro la metà del secolo è necessario per prevenire le temperature dall’aumento ben al di sopra di 1,5 °C, rispetto ai tempi preindustriali. Al di là di questa soglia, il mondo dovrà affrontare gli effetti della crisi climatica che potrebbero richiedere migliaia di anni per essere risolti o potrebbero essere completamente irreversibili.

Gli attivisti per il clima hanno protestato contro il progetto, mentre West Cumbria Mining, che sta sviluppando la miniera, ha affermato che il progetto creerebbe centinaia di nuovi posti di lavoro nell’area malata. I suoi oppositori sostengono che questi posti di lavoro potrebbero non essere sicuri, dato l’enorme slancio in Europa per eliminare gradualmente il carbone.

“L’apertura di una miniera di carbone in Cumbria investe nella tecnologia del 1850 e non prevede un futuro energetico domestico a basse emissioni di carbonio nel 2030”, ha dichiarato Stuart Haszeldine, professore presso la School of Geosciences dell’Università di Edimburgo.