Il governo francese vieta l’uso di parole di gioco in inglese come “esport”

immagine : Ubisoft

ormai da secoli, Accademia francese Sostanzialmente ha supervisionato l’intera lingua francese, essendo responsabile di tutto, dalla grammatica alla pubblicazione di dizionari francesi, fino a fungere da “autorità ufficiale sulla lingua”. Una parte importante di questo ruolo negli ultimi decenni è stata Per respingere la lenta invasione di slang e gergo dal mondo anglofonoa cui il popolo francese è sempre più esposto attraverso film, musica, televisione e ora videogiochi.

come tale Guardiano Rapporti, che è stato esteso questa settimana per includere un “divieto” sull’uso di alcune parole adiacenti ai giochi che sono popolari non solo nei paesi di lingua inglese ma in tutto il mondo. Il accademico Non può essere vietato usare parole nel linguaggio quotidiano, e nemmeno nei media, e questo non è nei loro poteri o nelle loro intenzioni, ma il divieto lui è Ora “vincolante per i dipendenti del governo”, il che significa che quando si parla dell’argomento o si preparano documenti, i funzionari francesi devono trovare modi diversi per dire parole come “esport”.

In questo caso, ora il “jeu video de Competition” è meno attraente. I giochi cloud diventano “jeu video en nuage”, i giochi professionali sono “joueur professionnel” e il dispositivo di streaming dovrebbe essere denominato “joueur-animateur en direct”.

Se è la prima volta che senti parlare dell’Académie – che risale al 1635 – per favore non fare di questa l’unica cosa che sai su di loro. Sono come un po’ selvaggi Il Vaticano è per i fanatici della grammatica , con i suoi quaranta membri detti “Immortali”, e nominati a vita. I nuovi membri a volte possono rifiutare una posizione temporanea se non gli piace la persona che in precedenza ricopriva il seggio, poiché devono “elogiare il loro predecessore alla cerimonia di insediamento”. E indossano persino la propria uniforme – con le spade! – Che potete vedere qui sotto in una foto scattata nel 2021: