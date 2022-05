Il grano indiano stava alleviando la crisi alimentare. Poi le esportazioni sono state vietate

“Abbiamo già cibo a sufficienza per la nostra gente, ma sembra che i nostri agricoltori abbiano preso accordi per sfamare il mondo”, ha detto Modi. Lei disse in Aprile. “Siamo pronti a inviare soccorsi da domani stesso”.

Il secondo produttore di grano al mondo dopo la CinaLa conversazione è stata davvero facile. Nei 12 mesi fino a marzo, l’India ha beneficiato dell’aumento dei prezzi globali, esportando Registra 7 milioni di tonnellate di cereali. Era il 250% in più rispetto ai volumi dell’anno precedente.Ha anche fissato obiettivi record di esportazione per il prossimo anno.

Ora, quegli alti obiettivi di esportazione del grano sono stati abbandonati vietato Come pericolo di vita ondate di calore nell’Asia meridionale Indebolendo la produzione e spingendo i prezzi interni a livelli record.

La mossa ha scioccato i mercati internazionali lunedì, soprattutto da quando è arrivata pochi giorni dopo che l’India ha rassicurato il mondo sul fatto che non aveva precedenti.Un’ondata calda No Effetto i suoi piani di esportazione. I prezzi globali del grano sono aumentati del 6%, con i future scambiati a Chicago a $ 12,4 per staio, il prezzo più alto in due mesi. I futures sul grano di martedì sono leggermente diminuiti, ma sono ancora più alti di quasi il 50% dall’inizio della guerra.

Mentre l’India è un enorme produttore di grano – a partire da quest’anno il paese dovrebbe produrre più di 100 milioni di tonnellate – la maggior parte del grano viene utilizzato per sfamare i suoi 1,3 miliardi di persone. Per ammissione dello stesso governo, il Paese” Non tra i primi dieci esportatori di grano.

Ma l’avvertimento causato dal divieto di esportazione mette in luce la fragilità dell’approvvigionamento alimentare globale.

Come siamo arrivati ​​qui?

L’invasione russa dell’Ucraina hanno contribuito a shock storico ai mercati delle materie prime che manterranno alti i prezzi mondiali fino alla fine del 2024, ha affermato la Banca mondiale il mese scorso. Ha aggiunto che i prezzi dei generi alimentari dovrebbero aumentare del 22,9% quest’anno, trainati da un aumento del 40% dei prezzi del grano.

Questo perché Ucraina e Russia sono insieme l’account Per circa il 14% della produzione mondiale di grano e circa il 29% delle esportazioni totali di grano. Oneri vitali Delle esportazioni agricole, tra cui circa 20 milioni di tonnellate di grano, è bloccato in Ucraina perché Odessa e gli altri suoi porti del Mar Nero sono assediati dalle forze russe.

L’Ucraina è tra i primi cinque esportatori mondiali di una varietà di importanti prodotti agricoli, tra cui mais, grano e orzo, secondo il Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti. È anche la principale fonte di olio di girasole e farina.

Ma la situazione alimentare era tesa anche prima che iniziassero i combattimenti in Europa. Le catene di approvvigionamento affollate e gli andamenti meteorologici imprevedibili, spesso a causa del cambiamento climatico, hanno già spinto i prezzi dei generi alimentari al livello più alto in quasi un decennio. Anche l’accessibilità economica è stata un problema dopo che la pandemia ha lasciato milioni di persone senza lavoro.

Il numero di persone sull’orlo della fame è balzato a 44 milioni da 27 milioni nel 2019, secondo le Nazioni Unite Programma alimentare mondiale Ha detto a marzo.

Seguendo la promessa di Modi, molte nazioni vulnerabili dipendevano dalle forniture dall’India.

Esportazioni di grano indiano Oscar Tjakra, analista senior di cereali e semi oleosi presso Rabobank, ha dichiarato alla CNN Business che quest’anno è particolarmente significativo sullo sfondo della crisi russo-ucraina.

“Il divieto ridurrà la disponibilità di grano globale per l’esportazione nel 2022 e fornirà supporto per i prezzi internazionali del grano”, ha aggiunto.

Il cambiamento nella politica del grano di New Delhi è già stato contrastato Le critiche dei membri del G7 che è un’organizzazione di alcune delle più grandi economie del mondo.

Lunedì, l’ambasciatrice Linda Thomas Greenfield, ambasciatrice degli Stati Uniti presso le Nazioni Unite, ha affermato di sperare che le autorità indiane “riconsiderino questa situazione”.

“Incoraggiamo i paesi a non limitare le esportazioni perché riteniamo che qualsiasi restrizione all’esportazione aggraverà la carenza di cibo”. Ha detto in una conferenza stampa in New York.

Escalation del protezionismo alimentare

L’India ha risposto dicendo che le restrizioni sono necessarie per la sua sicurezza alimentare e anche per tenere sotto controllo i prezzi. L’inflazione annuale nella terza economia più grande dell’Asia ha raggiunto il livello più alto in quasi otto anni ad aprile, uno sviluppo secondo alcuni trader Causato un divieto di esportazione

Il governo ha anche affermato che le restrizioni non si applicano “nei casi in cui i commercianti privati ​​hanno preso impegni anticipati”, così come ai paesi che richiedono forniture “per soddisfare le esigenze di sicurezza alimentare”.

Secondo Tagkra, queste eccezioni dovrebbero essere considerate “buone notizie”, ma rendono difficile valutare l’impatto del divieto sul commercio globale.

Ha aggiunto che la “gravità dell’impatto” del divieto “dipenderà ancora dal volume delle esportazioni di grano indiano che sono ancora consentite a livello governativo e dal volume della produzione di grano da altri produttori globali di grano”.

Alcuni analisti in India affermano che consentire esportazioni illimitate è stata una cattiva idea in primo luogo.

“Non sappiamo cosa accadrà al clima in India”, ha detto alla CNN Business Devinder Sharma, esperto di politica agricola in India.

L’India è tra i paesi che dovrebbero essere maggiormente colpiti dagli effetti della crisi climatica, secondo l’organismo delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, l’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).

Sharma ha aggiunto che se i raccolti sono devastati da condizioni meteorologiche imprevedibili, l’India potrebbe avere una carenza di cibo e viene lasciata “in piedi con la ciotola dell’elemosina”.

L’India non è l’unico Paese che guarda all’interno e restrizioni alle esportazioni agricole.

Ad aprile, l’Indonesia ha iniziato a limitare le esportazioni olio di palma È un ingrediente comune che si trova in molti articoli alimentari, cosmetici e per la casa nel mondo. È il più grande produttore del prodotto nel mondo.

Solo un mese fa, Egitto Le esportazioni di alimenti di base come grano, farina, lenticchie e fagioli sono state vietate a causa delle crescenti preoccupazioni per le riserve alimentari nel paese più popoloso del mondo arabo.

“Con l’inflazione già in aumento in Asia, i rischi sono orientati verso un maggiore protezionismo alimentare, ma queste misure potrebbero alla fine esacerbare le pressioni sui prezzi alimentari a livello globale”, ha affermato sabato l’analista di Nomura Sonal Varma.

Ha aggiunto che l’impatto del divieto dell’India sulle esportazioni di grano sarebbe “sentito in modo sproporzionato dai paesi in via di sviluppo a basso reddito”.

Nomura ha affermato che il Bangladesh è la principale destinazione di esportazione di grano dell’India, seguito da Sri Lanka, Emirati Arabi Uniti, Indonesia, Yemen, Filippine e Nepal.