Il gruppo di azionisti di Tesla chiede agli investitori di votare contro il pacchetto di compensi di Musk

Un gruppo di azionisti di Tesla ha chiesto agli investitori di votare contro un pacchetto di compensi da oltre 40 miliardi di dollari per il CEO Elon Musk, affermando che non è nel migliore interesse del produttore di auto elettriche.

Tesla è alle prese con il calo delle vendite globali, il rallentamento della domanda di veicoli elettrici, una gamma di modelli che invecchia e un prezzo delle azioni che quest’anno è sceso del 30%.

Il gruppo di azionisti, che comprende il controllore della città di New York Brad Lander, SOC Investment Group e Amalgamated Bank, ha dichiarato in una lettera agli azionisti che la ratifica del pacchetto retributivo di Musk non farebbe nulla per aumentare la crescita e la stabilità a lungo termine di Tesla.

Si teme inoltre che l’approvazione del pacchetto retributivo possa innescare azioni legali sostenendo che si tratta di sprechi aziendali. Musk è considerato un amministratore delegato part-time di Tesla, dove trascorre sempre più tempo su altri impegni aziendali, si legge nella lettera.

“I contributori non dovrebbero fingere che questo premio abbia alcun tipo di effetto di incentivazione: non è così. Ciò di cui soffre è un problema di ridondanza, che è stato evidente fin dall’inizio”, ha affermato il gruppo.

Hanno osservato che se gli azionisti approveranno il pacchetto di compensi, un altro piano potrebbe essere introdotto l’anno prossimo.

“Data la storia di Tesla che ha ricevuto premi significativamente più grandi, Musk potrebbe chiedere un altro premio”, ha detto il gruppo.

Il gruppo chiede inoltre agli investitori di votare contro la rielezione dei membri del consiglio Kimbal Musk, fratello di Elon, e James Murdoch, ex dirigente della società di media Twenty-First Century Fox.

Lo scorso mese Tesla Ha chiesto agli azionisti di ripristinare il pacchetto salariale di Musk, che all’epoca valeva 56 miliardi di dollari, che era stato precedentemente rifiutato. Giudice del Delaware quest’anno. A quel tempo, chiese anche che la sede della società fosse trasferita in Texas.

Le modifiche saranno votate dagli azionisti durante l’assemblea annuale del 13 giugno.

In una lettera agli azionisti pubblicata in un documento normativo il mese scorso, il presidente Robin Denholm ha affermato che Musk ha raggiunto la crescita che stava cercando nella casa automobilistica, con… Tesla Raggiungere tutti gli obiettivi operativi e di valore azionario del pacchetto 2018 approvati dagli azionisti. Le azioni sono quindi aumentate del 571% dall’inizio del pacchetto retributivo.

“Poiché la corte del Delaware non è stata d’accordo, Elon non è stato ricompensato per nessuno dei suoi lavori per Tesla negli ultimi sei anni, il che ha contribuito a creare una crescita significativa e un valore per gli azionisti”, ha scritto Denholm. “Ciò sembra a noi – e a molti degli azionisti di cui abbiamo già sentito parlare – come fondamentalmente ingiusto e incoerente con la volontà degli azionisti che hanno votato a favore”.

Tesla ha registrato consegne record di oltre 1,8 milioni di auto elettriche in tutto il mondo nel 2023, ma quest’anno il valore delle sue azioni si è eroso rapidamente poiché… In calo le vendite di auto elettriche.

IL un’azienda Ha affermato di aver consegnato 386.810 veicoli da gennaio a marzo, circa il 9% in meno rispetto a quelli venduti nello stesso periodo dell’anno scorso. La crescita futura è in dubbio e potrebbe essere difficile convincere gli azionisti a sostenere un ampio pacchetto retributivo in un ambiente sempre più competitivo a livello mondiale.

A partire dall’anno scorso, Tesla ha fatto proprio questo Prezzi ridotti di $ 20.000 Su alcuni modelli. I tagli dei prezzi hanno causato la diminuzione del valore delle auto elettriche usate e hanno ridotto i margini di profitto di Tesla.

Ad aprile, Tesla lo ha detto Stava lasciando andare circa il 10% dei suoi lavoratoricirca 14.000 persone.