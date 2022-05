Il gruppo NPD rivela i “10 migliori giochi giocati” nel primo trimestre 2022 (Stati Uniti)

Nintendo ha condiviso molte notizie positive sulle sue vendite globali di hardware e software nelle ultime settimane e ora il gruppo NPD ha rivelato i suoi “Top 10” videogiochi giocati nel primo trimestre del 2022.

Era l’unico titolo first party nell’elenco di Nintendo Animal Crossing: Nuovi Orizzonti. Altri giochi in primo piano hanno incluso titoli come Maine CraftE È un gioco elettronico E Tra di noi. Ecco alcuni dettagli aggiuntivi, tramite Mat Piscatella del Gruppo NPD:

“Ecco i primi 10 giochi giocati nel primo trimestre del 2022 negli Stati Uniti, classificati per anno di rilascio iniziale. (Fonte: PlayerPulse di NPD Group) Metà dei primi 10 giochi di questo decennio devono ancora essere pubblicati. Elden Ring è classificato 20. Prima erano giochi come Rocket League, World of Warcraft e Skyrim”.

– Minecraft (2009)

– Grand Theft Auto V (2013)

– The Sims 4 (2014)

-Fortnite (2017)

– Tra di noi (2018)

– Animal Crossing: Nuovi Orizzonti (2020)

– Call of Duty: Warzone (2020)

– Madden NFL 22 (2021)

Call of Duty: Vanguard (2021)

– NBA 2K22 (2021)

Secondo gli ultimi dati finanziari di Nintendo, Animal Crossing: New Horizons è ora il secondo gioco Switch più venduto al mondo, con 38,64 milioni di unità convertite. Mario Kart 8 Deluxe è ancora avanti con 45,33 milioni di unità.

Cosa ne pensi delle prime 10 partite giocate nel primo trimestre del 2022 negli Stati Uniti? Hai giocato a qualcuno di questi titoli? Diteci nei commenti.