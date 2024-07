Il guasto delle turbine eoliche a Nantucket è stato “estremamente insolito e raro”. Ma non è stato il primo

Le pale giganti di una turbina eolica per il Vineyard Winds Project sono impilate sugli scaffali a New Bedford, Massachusetts.





CNN

—



Quella è un’enorme pala di turbina eolica offshore Rompere e segare la fibra di vetro I detriti di schiuma atterrati sulle spiagge di Nantucket questa settimana sono stati uno dei numerosi recenti guasti alle pale delle turbine eoliche realizzate da GE Vernova, il principale produttore statunitense di turbine eoliche.

Diverse pale GE Vernova si sono rotte nelle turbine onshore e offshore Germania, Svezia, Lituania E il Regno Unito Negli ultimi anni. Le lame rotte erano di diverse dimensioni e tipi e le indagini dell’azienda hanno rivelato varie cause profonde del danno, comprese anomalie nel trasporto, nella movimentazione e nella produzione, secondo una fonte aziendale a conoscenza delle indagini.

Un rappresentante di GE Vernova ha affermato che la turbina eolica rotta è “estremamente insolita e rara”. Lo ha detto ai residenti di Nantucket Un portavoce della società ha dichiarato in un comunicato che “sta lavorando urgentemente per completare un’analisi delle cause profonde di questo evento”.

La turbina rotta rappresenta un grave ostacolo per Vineyard Wind, che era stata… Punto chiaro Per i giovani e Il settore eolico offshore è in difficoltà negli Stati Uniti. La joint venture tra Avangrid e Copenhagen Infrastructure Partners dispone di 10 turbine operative e prevede di installarne 62 in totale.

Il governo federale ha sospeso le operazioni e la costruzione del progetto mentre conduce le proprie indagini sul codice violato.

Sebbene GE Vernova sia stata sotto i riflettori durante il fallimento dell’impianto di Nantucket, non è l’unico produttore di turbine eoliche ad aver riscontrato questo problema, secondo Indra Mukherjee, direttore associato della ricerca sulle tecnologie per l’energia pulita presso S&P Global Commodity Insights.

“È chiaro che tutti i principali produttori hanno subito guasti alle pale”, ha affermato Mukherjee in una e-mail. Ha aggiunto che i malfunzionamenti sono stati causati da problemi quali difetti di progettazione e negligenza degli appaltatori nella produzione.

Con la crescita dell’industria globale dell’energia eolica, crescono anche le dimensioni delle turbine stesse. Ma un’espansione così rapida comporta anche “enormi sfide ingegneristiche”, con i codici in particolare che emergono come una “grande debolezza”, ha detto Mukherjee.

W.B.Z Alcuni dei detriti delle turbine eoliche che si sono riversati sulle spiagge di Nantucket erano grandi e taglienti.

Attuale città di Nantucket

L’anno scorso, tre pale GE Vernova si sono rotte nel parco eolico onshore di Alfstedt-Ebersdorf in Germania. Un’indagine indipendente sull’incidente è ancora in corso e probabilmente non si concluderà prima della fine dell’anno, secondo Giulia Pskripola, portavoce di Energiekontor, il promotore dell’azienda agricola.

L’impianto eolico non funzionerà finché l’indagine non sarà completata e non sarà stabilito che “altre turbine dello stesso tipo non corrono il rischio di danni simili”, ha detto Pskripola.

Secondo Mukherjee, le pale delle turbine eoliche, realizzate in fibra di vetro, legno, schiuma e fibra di carbonio, devono resistere a tutti i tipi di condizioni atmosferiche avverse e alla costante corrosione. Inoltre, la maggior parte delle grandi turbine e pale sul mercato sono di progettazione relativamente nuova, il che significa che “guasti occasionali sono inevitabili man mano che l’industria scala la curva di apprendimento”, ha affermato Mukherjee.

Il numero totale di pale di turbina rotte era relativamente basso rispetto al gran numero di pale prodotte ogni anno. Gli sviluppatori di parchi eolici hanno ordinato circa 20.000 turbine, ciascuna con diverse pale individuali, nel 2023.

“Se prendiamo in considerazione questo in termini di grandezza, il tasso di fallimento rimane basso”, ha detto Mukherjee.

Dopo che i detriti di una turbina eolica si sono schiantati hanno portato alla chiusura delle spiagge, i funzionari della città di Nantucket hanno messo in dubbio la mancanza di discussione sui rischi posti da una turbina eolica rotta, rispetto alle discussioni sugli impatti visivi o sui potenziali rischi per la vita marina.

“Personalmente, non ho mai pensato a qualcosa del genere, e non mi è mai venuto in mente che fossimo a rischio per questa situazione”, ha detto il presidente del consiglio di amministrazione di Nantucket, Brooke Mohr. Lo ha detto prima alla CNN.

In una dichiarazione, un portavoce di GE Vernova ha affermato che “la massima priorità dell’azienda è la sicurezza e la riduzione al minimo dell’impatto di questo evento sulle comunità che circondano il parco eolico di Vineyard in Massachusetts”.

Il progetto doveva raddoppiare il numero di turbine che spegnevano la costa orientale ed è stato visto dai leader statali del Massachusetts come un importante impulso alla capacità dello stato di generare elettricità. Gli analisti energetici hanno recentemente sottolineato il progetto e altre recenti riprese nel settore Segnali di slancio nell’energia eolica.

Ora il progetto è in un limbo, e potrebbe rimanere tale fino al completamento dell’indagine federale.