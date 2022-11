Il Kansas premia Lance Leipold con una proroga del contratto fino al 29

L’Università del Kansas e l’allenatore di calcio Lance Liebold hanno concordato i termini per un nuovo contratto che include un’estensione fino alla stagione 2029, dicono fonti ESPN.

Leipold, 58 anni, ha rivitalizzato il programma Jayhawks solo nella sua seconda stagione a Lawrence, portando il Kansas a un record di 6-5 e alla prima partita di bocce dalla stagione 2008. Questa è la seconda estensione della stagione di Leipold. La scuola ha annunciato la sua estensione fino alla stagione 2027 a settembre.

L’impegno nei confronti di Leipold, che aveva una media di 2,75 milioni di dollari all’anno nel suo contratto iniziale di sei anni quando è stato assunto nel 2021, è un’indicazione del crescente impegno del Kansas a investire nel calcio. A ottobre, la scuola ha annunciato un progetto per riparare il parco giochi e altri miglioramenti alle strutture che dovrebbe costare più di 300 milioni di dollari.



L’accordo è stato anche strutturato per mantenere Leibold a Lawrence a lungo termine. Il suo nome è stato associato a lavori aperti sia nel Nebraska che nel Wisconsin.

L’annuncio del miglioramento della struttura del Kansas è arrivato prima che i Jayhawks ospitassero TCU per un’apparizione al “College GameDay” di ESPN in ottobre, la prima volta che lo spettacolo aveva visitato Lawrence. Il Kansas ha iniziato questa stagione 5-0, con un quarterback stellare Gallone Daniels È emersa come una delle prime favorite per l’Heisman Trophy. I Jayhawks hanno vinto partite in trasferta contro West Virginia e Houston e in casa contro Duke e Iowa State, risultando nella prima classifica nazionale della scuola dal 2009.

Leibold non è stato assunto dal Kansas fino alla fine di aprile della scorsa stagione, ereditando il pasticcio lasciato dall’ex capo allenatore Les Miles, che è andato 3-18 in due stagioni. Nel primo anno di Leibold del 2021, ha composto una vittoria rivoluzionaria con uno straordinario ribaltamento del Texas ad Austin. Il Kansas era il perdente di 31 punti in quella partita, che ha ottenuto una serie di sconfitte consecutive di 56 partite in conferenza. Forse la cosa più importante è che la vittoria ha dato una spinta a un programma che era stato a lungo radicato nella cantina dei Big 12 e ha dato a Leipold credibilità immediata al programma.

Da quando ha raggiunto l’Insight Bowl e l’Orange Bowl nelle stagioni consecutive, nel 2007 e nel 2008, il calcio del Kansas è diventato uno degli zimbelli di questo sport. Nessuno dei quattro allenatori dall’espulsione di Mark Mangino nel 2009 – Turner Gill, Charlie Wess, David Petty e Miles – ha avuto un record di vittorie o è durato più di quattro anni.

Leipold è emerso come uno dei primi candidati per l’allenatore nazionale dell’anno nel 2022, anche se quelle aspettative sono state smorzate dopo che Daniels si è infortunato nella sconfitta casalinga contro il TCU e i Jayhawks hanno perso tre volte consecutive. Il Kansas ha poi battuto il numero 18 dello stato dell’Oklahoma per aggiudicarsi l’idoneità al bowl.

Leipold ha vinto sei titoli nazionali di Division III Wisconsin-Whitewater, andando 109-6 prima di subentrare a Buffalo nel 2015. Ha portato i Bulls a tre presenze in campionato e due vittorie in bowl in sei stagioni.